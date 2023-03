Plan communal de développement de Ténado : plus de 4 milliards F CFA d’investissement d’ici à 2030

La délégation spéciale communale de Ténado a organisé, le samedi 4 mars 2023, en collaboration avec l’association PAIMEL Burkina Faso, une rencontre avec les forces vives de la localité pour échanger sur le secteur eau et assainissement.

La salle Millennium challenge account (MCA) de la mairie de Ténado dans la région du Centre-Ouest a été prise d’assaut par les forces vives de la commune venues des quatre coins du pays pour la rencontre d’échanges sur le Plan communal de développement en Approvisionnement eau potable et assainissement (PCD-AEPA) et sa mise en œuvre. Un document élaboré sur financement de PAIMEL Burkina et ses partenaires, notamment le Fonds majorquin pour la solidarité et la coopération.

La présentation a été faite lors d’une conférence publique animée à cette occasion. Selon l’expert Hilaire Dongobada, le PCD-AEPA de Ténado s’appuie sur des référentiels nationaux et internationaux, avec des principes bien définis. L’amélioration de la gouvernance communale, l’accès universel à des services continus d’eau potable améliorés, d’assainissement des eaux usées et excrétas, le renforcement de la participation citoyenne sont les principaux axes du plan.

Le diagnostic révèle qu’un quart de la population de la commune de Ténado n’a pas accès à l’eau potable et moins de 7% des ménages ont accès à des latrines. Sur une population totale estimée en 2020 à 61000 habitants, 54% de femmes sont réparties dans 18 villages pour une superficie totale de 894 Km2. Cette population devra évoluer pour atteindre 65 943 habitants en 2030, selon les prévisions.

Une stratégie conçue pour la commune

Pour inverser la tendance, la commune de Ténado a conçu une stratégie communale pour l’accès aux services d’AEPA à l’horizon 2030. « Il faut mobiliser 4 milliards 285 millions 400 mille FCFA pour financer cette stratégie communale pour l’accès universel aux services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, à l’horizon 2030 », peut-on lire dans le PCD. Pour ce faire, la délégation spéciale de Ténado et PAIMEL Burkina Faso prévoient l’organisation d’une table ronde des bailleurs de fonds afin de mobiliser les ressources nécessaires pour les investissements prévus.

D’ores et déjà, au cours cette rencontre, la commune a reçu de bonnes nouvelles. En effet, le directeur régional de l’Office national de l’eau et d’assainissement (ONEA), Adama Sanou, a laissé entendre que les investissements prévus par sa structure s’élèvent à plus d’un milliard F CFA. Dans le même sens, le président de l’association PAIMEL, Gildas Bado, a confié que des financements et des réalisations sont en cours.