Port du Faso danfani en milieu scolaire : le monde éducatif réfléchit au mécanisme

Le Ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MENAPLN), André Joseph Ouédraogo, a ouvert, lundi 6 février 2023 à Koudougou, les travaux de l’atelier de réflexion sur l’institution de la tenue scolaire en Faso danfani, pour tous les scolaires du pays des Hommes intègres.

Les acteurs du monde éducatif se sont réunis, lundi 6 février 2023 dans la cité du Cavalier rouge, en vue d’élaborer le document de base pour l’institution de la tenue scolaire en Faso danfani/textile burkinabè. Le retour à ces valeurs culturelles, selon le ministre en charge de l’éducation, André Joseph Ouédraogo, s’inscrit dans le projet défini par le chef du gouvernement, comme l’un des aspects importants de la refondation et du renforcement de l’unité nationale.

Pour lui, des réformes adaptées doivent être envisagées dans l’espoir d’opérationnaliser cette directive de la loi d’orientation de l’éducation qui est de : « faire du jeune Burkinabè, un citoyen responsable, producteur et créatif ». Paraphrasant le capitaine Thomas Sankara qui avait posé les jalons d’une politique d’autosuffisance en promouvant la production et la consommation des ressources locales autour du slogan : « Produisons et consommons burkinabè », M. Ouédraogo a affirmé que cette vision s’était matérialisée par plusieurs projets de développement parmi lesquels, la création de la Semaine nationale de la culture (SNC), le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), ainsi que les foires régionales annuelles.

Il a indiqué que pour le moment, l’heure est à la réflexion pour une réorientation éducative tournée vers la culture patriotique, civique et citoyenne du monde scolaire, par diverses initiatives, dont l’innovation de l’uniforme scolaire en Faso danfani ou en textile propre aux Burkinabè. Le ministre Ouédraogo a fait savoir que le choix de la cité du Cavalier rouge pour lancer ce projet, n’est pas un hasard, dans la mesure où la ville de Koudougou représente le symbole du textile burkinabè. « Nous ne savons pas en quelle année, ce port du Faso danfani sera effectif. Nous allons donner des conclusions et les décisions sortiront du gouvernement », a-t-il confié.

Afsétou SAWADOGO