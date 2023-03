Procès Ousmane Sonko : 29 milliards FCFA réclamés à l’opposant

Ce jeudi 30 mars marque le début du procès pour diffamation qui oppose le leader du parti d’opposition Pastef, Ousmane Sonko, au ministre sénégalais du Tourisme, Mame Mbaye Niang.

Accusé par Ousmane Sonko de détournement de fonds, Mame Mbaye Niang s’estime diffamé par le leader du Pastef et lui réclame la somme de 29 milliards FCFA pour réparer tous les dommages qu’il a subis.

Le ministre a, par ailleurs, déploré l’absence d’Ousmane Sonko dans la salle d’audience qui a choisi cette fois de ne pas effectuer le déplacement du tribunal.

Quant à ses avocats qui étaient présents ce matin au début du procès ils ont également finit par quitter la salle d’audience.

En effet, après une nouvelle demande de renvoi suite au désistement d’un juge et le refoulement de l’avocat de Sonko Juan Branco, les avocats de Mame Mbaye Niang ont refusé le renvoi et une dispute a eu lieu entre les deux parties, a indiqué le journal sénégalais en ligne SENE NEWS.

Selon le journal, les avocats de Sonko ont décidé de quitter la salle en raison de la succession de ces évènements.

« C’est anormal, on n’a pas boycotté, mais on ne cautionne pas ce qui semble être acté depuis longtemps », a déclaré Said Larifou, avocat de Sonko.

Ousmane Sonko, chahuté par les forces de l’ordre lors de la dernière audience, avait fini à l’hôpital avec un certificat médical qui court jusqu’au 31 mars, soit demain. Il est poursuivi par le ministre Mame Mbaye Niang pour l’avoir accusé de détournement de fonds.

