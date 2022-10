Promotion de la technologie du biodigesteur : des acteurs de l’Alliance renforcent leurs capacités

L’Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC) tient, du 17 au 21 octobre 2022, à Ouagadougou, un atelier pour renforcer les capacités des structures focales nationales et des points focaux sur l’élaboration du Plan d’activités et budget (PAB) 2023 et l’approche marchande de mise en œuvre de programme biodigesteur.

L’Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC) nourrit des ambitions pour le développement de la technologie dans ses pays membres. A cet effet, elle organise, du 17 au 21 octobre 2022, à Ouagadougou, une rencontre pour le renforcement des capacités des Structures focales nationales(SFN) et des Points focaux(PF) sur l’élaboration du Plan d’activités et budget(PAB) 2023 et l’approche marchande de mise en œuvre de programme biodigesteur. A écouter le secrétaire exécutif de l’AB/AOC, Mourima Mai Moussa, cet atelier qui regroupe des participants du Burkina, du Bénin, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo va permettre de faire le bilan de l’exécution des activités de 2022 et de se projeter pour 2023.

La tenue de la rencontre, a-t-il ajouté, vise à dynamiser la contribution des SFN et des PF à la gestion et à la coordination du marché des biodigesteurs et à l’animation du fonctionnement de l’AB/AOC auprès des autorités et des partenaires techniques nationaux. Le secrétaire général assurant l’expédition des affaires courantes du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Wendné Victor Banogo, a salué la tenue de cette session qui, pour lui, revêt une grande importance. A l’écouter, la technologie du biodigesteur est l’une des solutions les « plus efficaces » en matière de captation du méthane d’origine organique au niveau de l’exploitation agricole familiale et de l’utilisation pour la cuisson, l’éclairage. « C’est aussi une usine domestique de production d’engrais organique.

Ce qui contribue à réduire la dépendance des ménages et de nos pays vis-à-vis des engrais chimiques », a-t-il laissé entendre. Au regard des avantages de l’outil, M. Banogo a plaidé auprès des Organisations interafricaines et internationales(OII) et des Partenaires techniques et financiers(PTF) qui interviennent dans le secteur du développement rural, pour le renforcement de leurs soutiens dans la mobilisation des ressources en faveur de la mise à l’échelle de la diffusion des biodigesteurs. Il a, néanmoins, remercié l’ensemble des partenaires qui soutiennent les initiatives de développement du marché du biodigesteur dans l’espace communautaire.

Aly SAWADOGO