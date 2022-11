Qatar 2022 : Rigobert Song veut une victoire du Cameroun face au Brésil

Après l’exploit contre la Serbie (revenus au score après avoir été menés 3-1), le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Rigobert Song, croit fortement à la qualification de son équipe.

Pour atteindre cet objectif, le Cameroun doit battre le Brésil lors du dernier match.

«(…) Nous sommes en train de monter en puissance, mais notre équipe est encore jeune, il faut du temps. Ils ont envie de tout donner, ils pêchent parfois par naïveté, mais ils vont s’adapter avec le temps. Quand on voit le premier match contre la Suisse (0-1) et celui d’aujourd’hui, on ressent une progression. Mais ils savent qu’ils peuvent faire mieux. Pour le dernier match contre le Brésil (vendredi), on y croit. On n’est pas venus à la Coupe du monde pour faire de la figuration, ou juste pour participer. Le Cameroun a encore son mot à dire, même si on sait que c’est une grande équipe », a déclaré Rigobert Song.

