Le département de Dassa dans la province du Sanguié, région du Centre-Ouest a subi une attaque armée dans la soirée du 6 février 2023 qui a causé six morts et un blessé, selon un communiqué du gouverneur du Centre-Ouest publié ce mardi 7 février.

Le gouverneur impute cette attaque à des « Hommes armés non identifiés (HANI) » et interpelle les populations à plus de collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité.

Sidwaya.info