Sénégal : « Pour l’instant, je n’ai pas déclaré ma candidature », le président Macky Sall à propos d’un troisième mandat

Le président sénégalais, Macky Sall s’estime éligible pour un troisième. Il n’y a même pas matière à débat, souligne-t-il, la révision constitutionnelle de 2016 lui en donne le droit.

Cela étant, Macky Sall prolonge toutefois le suspense sur son éventuelle candidature. « Je n‘ai pas encore apporté ma réponse. J’ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position, d’abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise », glisse le président sénégalais qui laisse entendre que sa position par rapport à une troisième candidature peut avoir évolué selon les circonstances.

Cette sortie du président Macky Sall intervient dans un contexte où le climat politique est de plus en plus tendu à Dakar, avec des manifestations des partisans de l’opposant Ousmane Sonko impliqué dans deux procès pour diffamation et viol.

Sidwaya.info