SIAO 2023 : des gilets pare-balles exposés

Au Salon international de l’artisanat de Ouagadougou, des créateurs font montre de leur volonté de participer à l’effort de guerre à une période sécuritaire critique en Afrique et au Burkina Faso en particulier. C’est dans ce sens que des gilets pare-balles sont proposés aux hommes de tenue.

La création artistique a franchi le cap de l’esthétique pour faire son entrée dans les casernes. Cissé Création expose au cours du SIAO 2023, des gilets pare-balles avec plaque de céramique conçus à l’aide du pagne tissé ou du Kokodonda. Le gilet pare-balles est cet équipement principalement destiné à protéger le thorax, l’abdomen et le dos contre le tir de certaines armes à feu en empêchant la pénétration de la balle et en absorbant son impact. Ceux proposés par Cissé Création sont légers mais très résistants. Ils comportent des poches pour accueillir les plaques de céramique qui accompa-gnent le dispositif. Ces tenues sont exclusivement réservées aux Forces de défense et de sécurité et sont fabriquées uniquement sur commande par une autorité habilitée à le faire. A côté des gilets pare-balles, il y a également des gilets pour chargeurs AK-47. Très confortables et résistants aux intempéries (chaleur, fraicheur) ces gilets offrent un relatif confort au porteur.

Wanlé Gérard COULIBALY