Situation nationale : le Chef de l’État échange avec les fonctionnaires internationaux (Présidence du Faso)

Le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a échangé, ce jeudi en fin de matinée, avec une délégation de fonctionnaires internationaux burkinabè présents à Ouagadougou dans le cadre de la première édition d’un forum consacré à la contribution des fonctionnaires internationaux au développement inclusif du Burkina Faso.

Selon la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Mme Olivia Rouamba qui a conduit la délégation, cette rencontre a été une occasion pour les fonctionnaires internationaux d’exprimer leur reconnaissance au chef de l’État pour la tenue du forum en dépit du contexte difficile.

La rencontre a été également une opportunité pour les fonctionnaires internationaux de recueillir des orientations du Chef de l’État et de s’imprégner de la vision du président de la Transition.

Le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a salué l’esprit patriotique des fonctionnaires internationaux à travers la tenue de ce forum qui est l’expression de leur attachement manifeste à la mère-patrie qui traverse des moments difficiles. A cette occasion, le président de la Transition a dépeint la situation nationale marquée par une double crise sécuritaire et humanitaire toujours préoccupante.

Face à cette situation, le Chef de l’État a expliqué aux fonctionnaires internationaux que des actions sont en train d’être développées pour lutter contre le terrorisme et pour le retour des déplacés internes dans leurs localités d’origine.

Dans cette perspective, le Capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé sa volonté de se battre avec l’ensemble des fils et filles du pays pour reconquérir et libérer toutes les parties du territoire national sous occupation terroriste et pour le bien-être de la population.

C’est pourquoi, le Chef de l’État a salué l’initiative des fonctionnaires internationaux qui encourage, galvanise et motive à aller de l’avant.

Au cours des échanges, le président de la Transition a invité les fonctionnaires à rester unis et toujours solidaires de la mère-patrie.

La représentante des fonctionnaires internationaux, Élise Ouattara, a salué l’initiative des nouvelles autorités à travers l’organisation du forum, un cadre d’échanges interactifs et d’expériences au profit de la mère-patrie.

« C’est ensemble que nous allons édifier la paix, le développement », a déclaré Mme Ouattara qui a souligné l’engagement des fonctionnaires internationaux à accompagner le Chef de l’État à travers leur expertise.

Direction de la communication de la Présidence du Faso