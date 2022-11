Tenue de la 20e SNC : le ministre Jean Emmanuel Ouédraogo en quête d’éléments d’appréciation

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est rendu sur le site de la Semaine nationale de la culture (SNC), le lundi 14 novembre 2022, avant d’échanger avec les acteurs de l’organisation de cette biennale de la culture prévue du 26 novembre au 3 décembre prochain.

A 12 jours de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue du 26 novembre au 3 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso, les acteurs s’inquiètent de sa tenue à bonne date. Pour avoir les éléments de décision à soumettre au gouvernement, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, séjourne les 14 et 15 novembre 2022 dans la ville de Sya. Au premier jour de son séjour, le ministre s’est rendu sur le site de la SNC pour une visite des locaux. A l’issue de cette visite, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a échangé à bâtons rompus avec le personnel pour recueillir les préoccupations des travailleurs de la biennale de la culture. « Je suis venu pour non seulement prendre contact avec vous, mais aussi faire le point sur les préparatifs de la SNC auxquels nous sommes parvenus malgré le contexte sociopolitique », a laissé entendre le ministre. Le personnel de la SNC a égrené ses préoccupations au ministre. Il s’agit, entre autres, du problème des locaux, du mobilier, des attributions de la manifestation et de l’implication des agents dans l’organisation de la SNC. « Nous avons demandé au ministre s’il pouvait trouver d’autres attributions à la SNC afin que les agents puissent s’occuper après la tenue des SNC », a déclaré Bachirou Sawadogo, délégué du personnel. Selon le ministre, c’est à l’issue de sa visite dans la ville de Sya que la décision de tenir la SNC à bonne date sera prise.

Des dédommagements en cas de report de la SNC

Et pour orienter cette décision, le ministre en charge de la culture a rencontré les acteurs intervenant dans l’organisation de la SNC. Il ressort des échanges que si certains acteurs militent pour le maintien de cette date (26 novembre au 3 décembre) avec cependant une formule beaucoup plus souple, d’autres, par contre, ont proposé le report de la biennale, compte tenu du contexte sécuritaire. Les adeptes du report souhaitent alors que ceux qui ont déjà fait des investissements dans le cadre de cette édition soient dédommagés. Jean Emmanuel Ouédraogo dit être venu s’imprégner de ce dossier en rencontrant toutes les parties prenantes pour éclairer la décision à prendre. « Nous voulons disposer de tous les éléments d’appréciation et recueillir les avis de toutes les parties prenantes pour éclairer les premiers responsables sur des décisions à prendre », a laissé entendre le ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Avant de débuter ses visites et échanges, le ministre a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo et au chef de canton des Bôbô Mandarè, Sidiki Sanou, le lundi 14 novembre 2022. L’objectif de cette visite, a-t-il dit, était de recueillir les bénédictions afin de réussir sa mission à la tête du ministère. « Pour ma première sortie hors de Ouagadougou, j’ai tenu à vous rendre visite afin de vous remercier pour votre contribution pour vos efforts de maintien de la paix et la cohésion sociale, et aussi solliciter votre accompagnement pour la réussite de ma mission », a lancé le ministre porte-parole du gouvernement au garant des us et coutumes. Pour sa part, le chef de canton a salué cette initiative et a fait des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale.

Noufou NEBIE

Adaman DRABO