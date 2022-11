VDP : plus de 25 000 personnes enrôlées à la date du 08 novembre 2022

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 09 novembre 2022, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 13 H 30 mn, sous la présidence de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DE LA PRIMATURE

Le Conseil a adopté trois (03) décrets. Il s’agit : – du décret portant attributions des membres du Gouvernement ; – du décret portant intérim des ministres ; – du décret portant intérim du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres. Ces décrets déterminent le rôle, les missions, les attributions des membres du Gouvernement ainsi que les intérims à assurer en cas d’absence des ministres. L’adoption de ces décrets permet une meilleure organisation du Gouvernement, un bon fonctionnement des départements ministériels et une continuité du travail gouvernemental.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Le Conseil a adopté un rapport relatif à l’adoption d’un plan opérationnel d’appui à la campagne agricole de saison sèche 2022-2023. Le coût prévisionnel de ce plan opérationnel est de dix milliards six cent vingt-quatre millions six cent trois mille trois cent vingt-six (10 624 603 326) F CFA dont huit milliards cent quarante millions dix-neuf mille sept cent seize (8 140 019 716) F CFA déjà mobilisés. Ce plan permettra entre autres, la sécurisation de barrages, la mise en valeur agricole de grands périmètres irrigués de plus de 100 hectares, la mise en valeur agricole de petits et moyens périmètres irrigués de moins de 100 hectares ainsi que la réalisation et la mise en valeur de périmètres irrigués autour de forages à gros débit, sur 250 sites déjà aménagés et 100 nouvelles fermes agricoles. Au-delà des objectifs de production, ce plan s’intègre dans la vision globale de reconquête du territoire à travers la création d’opportunités pour l’ensemble des acteurs, en particulier pour les jeunes et les personnes déplacées internes. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en oeuvre du plan opérationnel d’appui à la campagne agricole de saison sèche 2022-2023.

II. COMMUNICATIONS ORALES

II.1. Le ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a fait au Conseil une communication relative au processus de recrutement des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP). A la date du 08 novembre 2022, plus de 25 000 personnes se sont enrôlées. L’opération se poursuit jusqu’au 18 novembre 2022 et au regard de l’engouement, le Conseil a donné des instructions pour un allègement des formalités afin de faciliter l’enrôlement du plus grand nombre.

II.2. Le ministre de la Solidarité, de l’action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille a fait au Conseil une communication relative à l’élaboration du plan de réponse humanitaire 2023 du Gouvernement de Transition. Ce plan a pour objectif d’apporter une assistance coordonnée aux besoins des Personnes déplacées internes (PDI) et des communautés hôtes vulnérables dans tous les secteurs humanitaires.

II.3. Le ministre des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière a fait au Conseil une communication relative à la tenue de la 4ème édition de la campagne dénommée « la rentrée scolaire en toute sécurité routière ». Placée sous le thème : « Pour ma vie, je porte le casque », cette campagne prévue du 10 au 13 novembre 2022 à Koudougou, Région du Centre-Ouest vise à contribuer à la réduction du nombre et de la gravité des accidents de la route, notamment ceux impliquant les scolaires. II.4. Le Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres a informé le Conseil de la participation du Burkina Faso à la 13ème Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social (CTDS) de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), prévue du 15 au 16 novembre 2022 à Dakar au Sénégal.

III. NOMINATIONS

III. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DE LA PRESIDENCE DU FASO

Monsieur Boukary KOUANDA, Officier, est nommé Directeur du Parc automobile de la Présidence du Faso ; – Monsieur Philippe SOMDA, Officier, est nommé Intendant du Palais.

B. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE

Monsieur Sidpassamdé Serge Alain TAPSOBA, Officier, est nommé Directeur général de l’Office national de sécurisation des sites miniers.