Grand interprète des chansons à succès, Melkior dévoile ses propres titres à travers un album de 11 titres intitulé : « Y’a Dieu dedans».

Melkior, à l’état civil Camille Guigma, est un passionné de musique et un grand interprète des chansons à succès lors de grands événements privés. L’artiste-musicien, chanteur, compositeur et interprète est enfin sorti de l’ombre en publiant officiellement, via une conférence de presse le mercredi 26 octobre 2022 à l’espace Dieudonné à Ouagadougou, son premier nouvel album intitulé « Y’a Dieu dedans ».

Une œuvre de 11 titres chantés en mooré et en français, enregistrés sous la direction de l’un des meilleurs arrangeurs du Burkina Faso, Petit Jeannot.

L’amour, la joie, l’espoir, le mariage sont les thèmes choisis pour ce premier opus personnel du lauréat de Faso Academy, le concours musical de la RTB.

Sous ses airs de charmeur, Melkior est aussi un artiste attaché aux valeurs chrétiennes. D’où ce titre de l’album « Y’a Dieu dedans » pour, dit-il, louer Dieu pour ses bienfaits dans sa vie.

L’album est disponible en clé USB au prix de 5000 FCFA.

A.K