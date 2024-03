La Chine s’engage à élargir son ouverture de haut niveau pour les investissements étrangers

La Chine continuera d’élargir son ouverture de haut niveau, fournissant davantage d’opportunités pour les investisseurs étrangers pour s’engager dans des opérations plus poussées en Chine, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce.

Alors que la Chine continue de lever ses restrictions sur l’accès au marché dans le secteur manufacturier, elle promouvra également l’ouverture des secteurs tels que les télécommunications et les soins médicaux, afin de créer davantage d’opportunités de commerce et d’investissement pour les investisseurs étrangers, a indiqué la vice-ministre du Commerce, Guo Tingting, lors du Forum 2024 sur le développement de la Chine.

Le pays lancera également une campagne pour promouvoir l’investissement, continuera d’optimiser les services et assurera le traitement national pour les entreprises à capitaux étrangers, a ajouté Mme Guo. « Nous renforcerons davantage l’innovation comme moteur de croissance et participerons activement à la coopération mondiale en matière de chaînes industrielles et d’approvisionnement », a déclaré la vice-ministre, ajoutant que des efforts seraient déployés pour développer les nouvelles technologies, les nouveaux modes d’industrie et de commerce, élargir le commerce des services et le commerce numérique, ainsi que promouvoir le développement innovant des entreprises.

Selon Mme Guo, la Chine approfondira la coopération multilatérale et bilatérale, et travaillera pour obtenir davantage de résultats pratiques dans le cadre des mécanismes comme le G20, l’APEC et les BRICS, afin que les réalisations de la mondialisation économique puissent profiter à toutes les parties.

Source : Xinhua pour le Réseau de médias « Une ceinture, une route »