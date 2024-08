Lutte contre le terrorisme : les FAMa détruisent deux véhicules terroristes à Anéfis

Dans le cadre de leur mission régulière de surveillance du territoire national et de lutte contre le terrorisme, à travers l’opération Maliko, les unités aériennes ont détruit deux véhicules tout-terrain chargés de matériel de guerre appartenant aux Groupes armés terroristes (GAT), à environ 80 km au Nord de la localité d’Anéfis, dans la région de Kidal.

L’information a été donnée ce mardi 27 août par la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), sur les réseaux sociaux. « L’Etat-major général des armées (EMGA) informe l’opinion que dans la matinée du lundi 26 août 2024, lors d’une mission régulière de surveillance du territoire national et de lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l’opération Maliko, les FAMa ont repéré deux véhicules tout-terrain, chargés de matériel de guerre appartenant aux Groupes armés terroristes, à environ 80 km au Nord de la localité d’Anéfis, sur la route de Tessalit », indique le communiqué.

Des explications fournies par la source sécuritaire, il ressort que cet exploit des FAMa est le fruit d’une longue surveillance et des récupérations de renseignements de plusieurs types. Toute chose qui a permis à nos équipes aériennes d’agir en détruisant les deux véhicules avec efficacité et précision. En cette circonstance, l’Etat-major général des Armées salue le professionnalisme et l’efficacité des FAMa, la collaboration étroite des services de renseignement ainsi que l’attitude positive des populations maliennes qui n’attendent que le retour de la paix et de la stabilité.

L’Essor/Mali