Moussa Alex Sawadogo : l’expérience de la Chine pourrait nous aider à redynamiser le cinéma africain

Le cinéma est un exemple prometteur de la diversification de la coopération entre la Chine et l’Afrique à travers les partenariats stratégiques entre institutions. Alors que se tient du 18 au 26 avril le Festival international du film de Beijing, le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, partage son point de vue sur le potentiel et les perspectives d’un partenariat entre le FESPACO et le Festival international du film de Beijing. Selon lui, l’expérience de la Chine pourrait aider à redynamiser le cinéma africain.

Dans son analyse, M. Sawadogo estime que le développement de l’industrie du cinéma nécessite la collaboration de plusieurs partenaires, ainsi que l’apprentissage mutuel entre les différents acteurs du secteur. A cet effet, il émet le vœu que la collaboration entre le FESPACO et le Festival international du film de Beijing puisse permettre aux professionnels africains et chinois d’apprendre les uns des autres en participant aux activités respectives des deux institutions. Dans le même temps, M. Sawagodo souligne la force du cinéma chinois, notamment en matière de production, de diffusion et de distribution. Il estime qu’une collaboration entre la Chine et l’Afrique dans le domaine du cinéma pourrait revitaliser le cinéma en Afrique, et permettre aux Africains de renouer avec eux-mêmes.

Source: CGTN Français