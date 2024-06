Rotary club de Ouagadougou Yenenga : Le 13e club du Burkina Faso est né

La famille rotarienne s’est agrandie avec la création d’une nouvelle association baptisée Rotary club de Ouagadougou Yenenga.

La prise en charge des personnes démunies et des communautés en difficultés va s’accentuer avec du sang neuf. Depuis le vendredi 21 juin 2024, le Burkina Faso compte un nouveau club baptisé Rotary club de Ouagadougou Yenenga. La remise officielle de la charte de cette nouvelle association a eu lieu travers une soirée gala dans la capitale burkinabè.

Un événement qui s’est déroulé sous la présidence du Gouverneur du District 9101, Abdoulaye Sanogo, le patronage du président du Patronat, Idrissa Nassa, et le parrainage de la réalisatrice Apolline Traoré. Selon le président du comité d’organisation, Aboubacar Sidiki Traoré, la cérémonie de remise de charte de ce nouveau club est « la concrétisation d’un projet brillamment organisé par des personnes fortement enthousiastes, mus par un fort désir de se réunir et de rester ensemble ».

Composé de 23 membres (17 femmes et 6 hommes), le 13e club du Burkina Faso sera animé, de l’avis du représentant du gouverneur au Burkina Faso, Pr Jean Lankoande, par de «braves femmes » au leadership avéré. « Célébrer la naissance d’un club, au-delà de l’aspect statistique du Rotary International, à savoir l’accroissement de l’effectif, c’est la volonté de soulager les plus démunis, c’est sacraliser l’amitié entre des milliers d’hommes et de femmes à travers le monde », a-t-il déclaré .La présidente du Rotary club de Ouagadougou Yenenga, Mariam Nonguierma, a, pour sa part, affirmé que la création de cette nouvelle association est «le signe d’un engagement pour les futurs combats pour le bien-être de l’humanité ».

D’où le choix, a-t-elle ajouté, de la princesse Yenenga comme muse du club afin de « répondre aux aspirations des communautés burkinabè et soulager les personnes démunies ». Surtout avec l’appui de la marraine qui entend accompagner toutes les actions au profit des personnes vulnérables. Quant au Gouverneur Abdoulaye Sanogo, il a souhaité que le Rotary club de Ouagadougou Yenenga contribue véritablement à l’amélioration des conditions de vie des communautés à travers des actions innovantes afin d’attirer de nouveaux membres.

«Créer un nouveau club c’est plus de présence dans nos communautés pour faire sourire les démunis. On ne peut pas développer, améliorer les conditions de vie si nous ne faisons pas tout pour que les femmes soient plus actives. Que le club tire davantage de femmes. Toutes les conditions sont réunies pour que le club prospère », a-t-il fait savoir. Les premières actions du Rotary club de Ouagadougou Yenenga porteront sur la lutte contre la poliomyélite, l’autonomisation des femmes et des jeunes vulnérables.

Alassane KERE