Togo: Jean-Lucien Savi de Tové élu Président de la République

L’Assemblée nationale togolaise et le Sénat togolais réunis en congrès, le samedi 3 mai 2025, ont tous élu, à l’issue d’un vote, Jean-Lucien Savi de Tové, Président de la République du Togo.

La République togolaise a un nouveau président depuis, le samedi 3 mai 2025. Il s’agit de Jean-Lucien Savi de Tové qui occupe cette fonction désormais honorifique. Né le 7 mai 1939 à Lomé, Jean-Lucien Savi de Tové fait partie des visages familiers de la scène politique togolaise depuis plus de quatre décennies. Juriste de formation et diplômé de l’université de Bordeaux, Jean Lucien Savi de Tové, entre dans la haute administration togolaise en 1967, juste après le coup d’Etat de janvier.

Il est alors nommé secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Ancien ministre et opposant historique, il a toujours privilégié le consensus. Le samedi 3 mai dernier, 150 parlementaires togolais issus de l’Assemblée nationale et du Sénat se sont réunis en congrès pour l’élection du président de la République. Seul candidat en lice, présenté par le parti au pouvoir l’Union pour la République (UNIR), Jean-Lucien Savi de Tové a été élu Président de la République avec 150 voix pour sur 150.

Il est élu conformément à l’amendement constitutionnel du 6 mai 2024, marquant l’avènement de la Ve République togolaise, et qui prévoit une transformation du système politique en substituant au régime présidentiel un régime parlementaire. D’ailleurs, selon cette nouvelle Constitution, le président de la République sera désormais élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, et son rôle sera essentiellement symbolique. Fonction honorifique, la présidence ne détient plus de pouvoir exécutif.

Ce qui veut dire que Savi de Tové incarnera « l’unité nationale » et jouera un rôle protocolaire, tandis que l’ex-chef de l’Etat Faure Gnassingbé, dans la foulée qui a prêté serment en tant que Président du Conseil des ministres reste à la tête du gouvernement. Selon l’article 47 de la nouvelle Constitution, Faure Gnassingbé, reste celui qui prend les grandes décisions pour la conduite de la nation togolaise.

A 85 ans, Jean Lucien Savi de Tové, était jusque-là, l’un des opposants du pouvoir

Gnassingbé. Cette « baleine » de la vie politique togolaise était à la fois haut fonctionnaire, ministre, acteur de la société civile, et membre fondateur de la Convention des peuples pour le progrès (CPP) et s’est imposé comme une personnalité incontournable dans les grandes étapes de la vie nationale du Togo.

Elu au suffrage universel indirect comme premier président de la République parlementaire du Togo, l’homme de droit succède à Faure Gnassingbé qui aura passé 20 ans à la tête du pays. Pour la première fois, le président de la République togolaise n’a pas été élu par le peuple, mais par le Parlement réuni en Congrès, conformément à la nouvelle Constitution entrée en vigueur en mai 2024.

Ce changement marque le passage officiel du Togo à un régime parlementaire. On retiendra que la trajectoire du nouveau président de la République togolaise est marquée par des épisodes tumultueux : en 1979, accusé de tentative de coup d’Etat, il est condamné à dix ans de prison. Après la légalisation du multipartisme, il crée le Parti des démocrates pour l’unité (PDU) et s’impose comme l’un des principaux opposants au régime.

Wanlé Gérard COULIBALY