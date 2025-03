Société Civile Professionnelle d’Avocats LOGOS (SCPA LOGOS), Avocats Associés dont le siège social est aux 1200 logements, Rue Ronsin, Porte 903, 11 BP 1631 OUAGA CMS 11, Tél : (+226) 25 36 26 01, Email : avocatlogos@gmail.com.

VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHERISSEUR

En l’audience des saisie immobilières du Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, sis au palais de justice de ladite ville, salle ordinaire desdites audiences, le Mercredi 02 avril 2025 à 08 heures du matin.

A la requête, poursuites et diligences de INTERNATIONAL BUSINESS BANK BURKINA en abrégé « IB Bank BURKINA », Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de vingt-deux milliards huit cent vingt-six millions sept cent cinquante mille (22 826 750 000) francs CFA, dont le siège social est sis à Ouagadougou, Avenue TANSOBA Goolma 01 BP 5585 Ouagadougou 01 ; Tél : +226 25 30 63 33/35, Fax : +226 25 30 63 37 (Burkina Faso); immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Ouagadougou sous le numéro BF OUA 2005 B 2270 et suivant numéro modificatif BF OUA 2021 M 0617 du 20 Janvier 2021, IFU N° 00004347A et agréée IB N° C 0139 K, représentée par son Directeur Général, Monsieur Raphael KAMBOU, lequel a élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats LOGOS (SCPA LOGOS), Avocats Associés dont le siège social est sis à Ouagadougou, Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, Rue 15/917 menant à la FAIB, Porte 105, 11 BP 1631 OUAGA CMS 11, Tél : (+226) 60 42 19 47, Email : avocatlogos@gmail.com et en tant que de besoin en l’Etude de Maître Paul BATIONO, Huissier de Justice près les Cours d’Appel et les Tribunaux de Bobo, demeurant en ladite ville, Rue 5.32 villa 562, secteur 05, 01 BP 1138 Bobo 01, Tél : 75 49 10 76/63 81 81 91 ;

Ci-après désigné la Créancière poursuivante ;

Contre

Entreprise Salim Soleil, en abrégée « E2S », Société à Responsabilité Limitée au capital social de Un million (1 000 000) de Francs CFA dont le siège social est fixé à Bobo-Dioulasso, secteur 01, lot 103 ; Tel : 70 31 86 80 ; initialement immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Bobo-Dioulasso sous le n° BF BBD 2017 B 0333 du 06 mars 2017 , représentée par son Gérant Monsieur MAIGA Amadé Tidiane ;

Monsieur MAIGA Amadé Tidiane, né 01 septembre 1976 à Bobo-Dioulasso, employé de commerce de nationalité burkinabè, demeurant à Bobo-Dioulasso, S/C 01 BP 946 Bobo-Dioulasso 01, secteur n°13, Tel : 70 31 86 90 ;

Ci-après désigné les débiteurs poursuivis ;

Et en vertu de :

La grosse de la convention de compte courant avec cautionnement hypothécaire en date du 28 octobre 2019 et dûment revêtue de la formule exécutoire, dressée par devant Maître Jean Lionnel A.NATAMA, Notaire à la résidence de Bobo-Dioulasso,

La clôture juridique de compte en date du 20 juin 2023 ;

Un pouvoir spécial aux fins de saisie immobilière donnée par ma requérante ;

Il est porté à la connaissance du Public qu’il sera procédé le Mercredi 02 Avril 2025 à 08 heures, précises du matin par devant le Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, séant en matière civile, dans la salle ordinaire des audiences, sise au palais de justice de Bobo-Dioulasso, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, de l’ensemble immobilier dont la désignation suit :

Désignation

Parcelle 08, lot 64, section AP, sis au secteur 21, Commune de Bobo-Dioulasso, d’une superficie de 315 m² environ, objet du Titre foncier n°486 inséré au livre foncier de l’arrondissement de Konsa/Circonscription foncière de Bobo-Dioulasso, Volume III ; Folio 080 et appartenant à Monsieur MAIGA Amadé Tidiane ;

Ainsi, au surplus que ledit bien s’étend, se poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.

Mise à prix

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des charges dressé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats LOGOS (SCPA LOGOS) et déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso, les enchères seront reçues, conformément aux dispositions des articles 282 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et conformément aux textes en vigueur au Burkina-Faso sur :

Mise à prix : 65.461.650 FRANCS CFA.

Montant des enchères : 100.000 FRANCS CFA.

Pour tous renseignements, s’adresser :

La Société Civile Professionnelle d’Avocats LOGOS (SCPA LOGOS), Avocats Associés dont le siège social est sis à Ouaga 2000, Avenue Ousmane SEMBENE, Rue 15/917, porte 105, 11 BP 1631, 11 BP 1631 OUAGA CMS 11, Tél : (+226) 25 37 58 41, Email : avocatlogos@gmail.com ;

L’étude de Maître Paul BATIONO , Huissier de Justice près les Cours d’Appel et les Tribunaux de Bobo, demeurant en ladite ville, Rue 5.32 villa 562, secteur 05, 01 BP 1138 Bobo 01, Tél : 75 49 10 76/63 81 81 91 ;

POUR AVIS ET INSERTION

Pour la SCPA LOGOS

Maître Sayouba NEYA

Avocat à la Cour