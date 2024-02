Le Royaume d’Arabie saoudite à travers son ministère des Affaires étrangères, a exprimé ses regrets suite au veto opposant un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et ses environs.

Le projet a été soumis par l’Algérie, au nom des pays arabes, après plus de trois semaines de discussions, le texte s’opposait aussi au « déplacement forcé de la population civile palestinienne », à Rafah, situé dans le sud de Gaza, où s’entassent 1,4 million de personnes.

Le projet initié par les pays arabes, exigeant « un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui doit être respecté par toutes les parties », a recueilli treize voix pour, une abstention (Royaume-Uni) et une contre.

Les Etats unis, soutien d’Israël, ont mis leur veto, troisième du genre depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Face à cette situation, le ministère saoudien des Affaires étrangères souligne « qu’il est plus que jamais nécessaire de réformer le conseil de sécurité des Nations unies, afin qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale avec crédibilité et sans approche du deux poids deux mesures ».

Ainsi, le Royaume met en garde contre la détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et de ses environs et l’intensification des opérations militaires qui menacent la paix et la sécurité internationale ; « qui ne serve aucunement les efforts appelant au dialogue et à une solution pacifique du règlement de la question palestinienne conformément aux résolutions internationales pertinentes ».

B.S.

Source : @ksamofafra