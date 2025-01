𝐌𝐞́𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐤𝐚𝐫𝐚 : 𝐋𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐭 𝐮𝐧 𝐥𝐨𝐭 𝐝’𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝’𝐚𝐫𝐭𝐞́𝐟𝐚𝐜𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience ce jeudi 16 janvier 2025, à Ouagadougou, l’Unité de gestion du projet de construction des infrastructures du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara, conduite par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindwendé Gilbert Ouédraogo. A cette occasion, le Chef du gouvernement a remis pour le musée à venir, un lot d’archives et d’artéfacts du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara.

Le 15 octobre 2023, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, procédait à la pose de la première pierre du projet de construction des infrastructures du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara. Dans le cadre de ce projet, une série d’infrastructures sont à réaliser dont un musée. Dans la perspective d’alimenter ce haut lieu de mémoire, une campagne de collecte d’archives et d’artéfacts de Thomas Sankara et de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP) a été lancée.

Cette remise d’archives et d’artéfacts du capitaine Isidore Noël Thomas Sankara par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour le compte de la Primature est un signal fort et un exemple en vue de la concrétisation de ce projet cher aux premières autorités de notre pays, à commencer par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Les archives remises au compte de la Primature sont des documents administratifs (rapports, lettres administratifs, textes règlementaires et législatifs), des correspondances personnelles et des manuscrits du père de la révolution, des archives audiovisuelles (interviews, reportages, entretiens, documentaires), des livres et ouvrages, des journaux, des photographies, etc.

A l’occasion de cette audience, le Chef du gouvernement a donné des instructions pour la poursuite de la campagne de collecte au Burkina Faso et à l’international. Des instructions reçues par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindwendé Gilbert Ouédraogo, qui a promis de multiplier la communication et les approches « pour collecter au maximum tout ce qui peut contribuer à réhabiliter la mémoire du capitaine Thomas Sankara mais aussi à faire profiter aux générations à venir de l’héritage politique laissé par le Capitaine Thomas Sankara ».

« Nous invitons les personnes physiques ou morales à prendre attache avec le ministère en charge de la Culture, particulièrement le Comité International du Mémorial Thomas Sankara et l’Unité de gestion du projet de construction des infrastructures du Mémorial Isidore Noël Thomas Sankara, et à mettre tous ces objets à disposition. Cela nous permettra de les reverser au Musée que le mémorial va abriter une fois que les travaux seront achevés », a-t-il fait savoir.

Ces archives qui sont des documents précieux constitueront un soutien à la recherche pour les étudiants, les chercheurs qui auront des sources primaires pour approfondir leur compréhension de la Révolution et ses impacts.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞