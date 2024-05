Belle communion entre les artistes et le public

En plus de la victoire de Martin N’Terry, sacré Marley d’or 2024, les trophées de la musique reggae au Burkina Faso ont été une belle cérémonie. Ismaël Isaac, Zedess, Queen Rima, Jezi Kankelen, Folio le Nuage, Nono le Phoenix, Kimaany, Flora Pare, Abu Sadiq, Nourat et les Lions ont tenu le public en haleine. (Voir images)

A.K.

Crédit photo : M.D.O.