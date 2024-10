Académie militaire Georges-Namoano: une conférence publique pour célébrer les 40 ans

Pour marquer le 40e anniversaire de l’Académie militaire Georges-Namoano (AMGN), une conférence publique est organisée les 24 et 25 octobre 2024, à Ouagadougou, autour du thème : « 40 ans de l’AMGN, mémoires, défis et perspectives d’une formation adaptée aux enjeux du monde ».

Créée le 18 octobre 1984, l’Académie militaire Georges-Namoano (AMGN) a 40 ans cette année. Pour célébrer ces quatre décennies d’existence, une série d’activités est prévue dont une conférence publique qui s’est ouverte, jeudi 24 octobre 2024, à Ouagadougou.

Prévue pour durer deux jours, les réflexions au cours des journées scientifiques vont s’articuler autour du thème :

« 40 ans de l’AMGN, mémoires, défis et perspectives d’une formation adaptée aux

enjeux du moment ». La communication inaugurale a été livrée par Me Frédéric Titinga Pacéré sur « l’organisation militaire dans les royaumes et les ethnies ».

Il s’est agi pour le chef de Manéga de montrer comment les royaumes et ethnies, qui peuplaient la Haute-Volta de l’époque, s’organisaient pour défendre leur territoire face aux agresseurs étrangers et même locaux. A travers l’historique de ces royaumes, depuis leur création jusqu’à l’orée des indépendances, il a indiqué que l’Afrique traditionnelle était très organisée sur le plan militaire.

Prenant l’exemple du royaume Mossi, il a fait savoir que sa structure militaire était centrée autour du chef avec des garnisons à chaque 50 mètres pour défendre le territoire. Par ailleurs, il a noté que les Ninissis, qui constituaient avec les Nionionssé, les deux grands groupes qui peuplaient le Mogho étaient appelés des “rebelles” dans le sens où ils avaient la même devise que la deuxième région militaire actuelle à savoir

« qui s’y frotte, s’y pique ».

Une célébration dans la pure tradition militaire

Il a également brossé l’organisation militaire d’autres royaumes tels que celle d’Afrique du sud qui étaient également très bien organisée avec des tactiques militaires propres à eux. Parlant justement de tactiques militaires, une communication sera consacrée à leur évolution au cours des quatre dernières décennies, aux dires du commandant

de l’AMGN, William Desmond Baguera.

40 ans dans la vie d’une institution n’étant pas négligeable, la contribution des anciens élèves de l’AMGN au rayonnement de l’école sera également évaluée au cours d’une communication à en croire le CDT Baguera.

En plus de la conférence publique, des activités de retrouvailles entre anciens et actuels élèves de l’Académie sont également au programme de la célébration. « Nous avons décidé de célébrer cet anniversaire dans la pure tradition militaire avec notamment un feu de camp en vue de permettre aux jeunes de se frotter aux anciens et bénéficier de leurs conseils », a-t-il laissé entendre.

Ces retrouvailles seront, par ailleurs, l’occasion, foi du premier responsable de l’AMGN, de donner leurs avis sur l’orientation à donner à l’école pour qu’elle préserve ses valeurs d’excellence, de rigueur et de dignité. En attendant de prendre en compte les orientations des aînés, le Cdt Baguera a noté que son institution est actuellement dans une posture d’adaptation aux défis du moment. Au nombre de ces défis, il a cité celui sécuritaire auquel le pays est confronté depuis plusieurs années.

« Avec cette nouvelle donne, nos effectifs se sont accrus et continuent de grandir. Ce qui crée des besoins de réadaptation au niveau des programmes de formation afin de produire des officiers en phase avec les réalités du moment », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la célébration des 40 ans, il a mentionné des dons de forage qui seront faits aux populations de Ziou, Tiébélé et Zecco. Un laboratoire d’analyse médicale offert par les anciens élèves de l’école sera également inauguré.

Nadège YAMEOGO