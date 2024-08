Activités de la Croix-Rouge au Burkina: la fédération internationale annonce un renforcement du partenariat

Le secrétaire général de la fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jagan Chapagain, a été reçu par le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, vendredi 2 août 2024, à Ouagadougou.

Présent à Ouagadougou dans le cadre de sa première tournée dans la région du Sahel, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), Jagan Chapagain, s’est entretenu avec le chef du gouvernement burkinabè. A sa sortie d’audience le 2 août 2024, il était enthousiaste. “ Je suis très satisfait des échanges avec le Premier ministre.

Nous avons eu une discussion constructive. Le Premier ministre a partagé avec moi son analyse sur les défis humanitaires qui se posent dans la région et de mon coté j’ai eu l’opportunité de partager avec lui les perspectives que nous avons au niveau de la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur ces questions”, a-t-il confié. En matière de perspectives, le secrétaire général de l’IFRC a annoncé un renforcement du partenariat entre la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge burkinabè afin de répondre au défi humanitaire.

Il a rappelé que le modus operandi de la fédération est de travailler avec les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge burkinabè a un rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire.

Jagan chapagain occupe le poste de secrétaire général de l’IFRC depuis 2020. La fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est le plus grand réseau humanitaire au monde, composé de 192 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui œuvrent pour sauver des vies, renforcer la résilience et promouvoir la dignité dans le monde entier.

Nadège YE