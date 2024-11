Anti-impérialisme : une Conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel à Niamey

Une conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel s’est ouverte, hier mardi 19 novembre 2024 au centre international des conférences de Niamey sous la présidence du Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine.

Placée sur le thème : « Pour l’unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples », cette rencontre regroupe les dirigeants progressistes, des syndicats et partis panafricanistes, les partis de gauche et de plusieurs autres leaders anti-impérialistes. Des délégués souverainistes, progressistes et panafricanistes venus de par le monde, débattront au cours des panels et autres sessions des sujets stratégiques en lien avec la lutte pour la souveraineté et l’anti-impéria-lisme.

Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie d’ouverture de cette assise, notamment celles du gouverneur de la région de Niamey, le général Abdou Assoumane Harouna, du président de l’Organisation des peuples d’Afrique de l’Ouest (WAPO), Philippe Toyo Noudjnoume, du président de l’Assemblée internationale des peuples, Nely Rozeto, du

secrétaire exécutif du PAN Africanism Today (PAT), du représentant des organisations panafricanistes locales, Abdourhamane Oumarou de l’urgence panafricanisme et du président du comité d’organisation, Mamane Sani Adamou. C’est après toutes les interventions que le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine a lancé les travaux qui dureront 3 jours.

