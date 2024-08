Athlétisme : Le maillot de  l’athlète burkinabè, Hugues Fabrice Zango  trône désormais au musée Olympique de Lausanne au côté des icônes du sport mondiale

Le Musée Olympique de Lausanne, en Suisse, abrite désormais un précieux morceau de l’histoire sportive burkinabè. Le maillot de compétition de Hugues Fabrice Zango, athlète burkinabè de renommée internationale et détenteur du record mondial du triple saut, a été intégré à l’exposition permanente du prestigieux musée. Ce dernier honore des légendes du sport telles que Usain Bolt, Tebogo Letsile, et Muhammad Ali, plaçant ainsi le Burkina Faso sur la carte du monde sportif.

Hugues Fabrice Zango, fier de cette reconnaissance, a exprimé son enthousiasme sur sa page Facebook . « Je suis ravi de partager que mon maillot de compétition a été placé dans l’exposition permanente du prestigieux Musée Olympique de Lausanne (Suisse), parmi les souvenirs de légendes sportives telles que Usain Bolt, Tebogo Letsile ou encore Muhammad Ali. Ce dernier est une source d’inspiration significative tout au long de ma carrière » a écrit l’athlète.

Pour Zango, cette distinction dépasse le cadre personnel. « Cette inclusion honore non seulement mes contributions à l’athlétisme, mais me place également dans la lignée de l’esprit d’excellence et de résilience incarné par les athlètes de toutes les générations », a-t-il souligné. Ce geste symbolique met en lumière son parcours exceptionnel et ses réalisations, inspirant une nouvelle génération d’athlètes.

Avec son maillot trônant fièrement au Musée Olympique de Lausanne, Hugues Fabrice Zango continue d’écrire l’histoire et d’inspirer des générations d’athlètes, au Burkina Faso et au-delà.

Augustin sogoh SANOU

Sidwaya.info