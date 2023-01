         16e Edition du SIAO: Les artisans sont au Rendez-vous  

La 16e Edition du Salon International de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) a officiellement débuté ce vendredi 27 janvier 2023.Dix jours durant, les artisans venus de plusieurs pays du continent proposeront leurs œuvres à des acheteurs et enrichiront également leurs carnets d’adresse.

Ils sont de plusieurs nationalités les artisans qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour prendre part à la 16e édition du SIAO. C’est le cas de l’artisan Centrafricain Dassso Yvon Bourges qui est à sa première participation. Selon Dasso Yvon Bourges, pour ce premier jour tout se passe bien. Dans son stand, l’artisan propose aux acheteurs et aux visiteurs des tableaux « faits à base de collection d’ailes de papillons ».Pour ces premiers moments, l’artisan centrafricain a choisi de mettre en exergue des tableaux faits à l’effigie de deux capitaines de l’armée burkinabè. Il s’agit du président Thomas Sankara et du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

A l’en croire, c’est après avoir remporté un prix prestigieux dans son pays qu’un haut responsable du ministère en charge de la Culture burkinabè, de passage à Bangui, lui a suggéré de participer au SIAO. Selon lui,ses tableaux n’ont pas de prix mais toutefois il dit être prêt à les livrer pour une somme minimum d’un million de francs CFA.

A cette 16e édition de la biennale de l’artisanat africain, le Cameroun est représenté avec une délégation de sept artisans. Les artisans camerounais exposent des œuvres fabriqués à base de matériaux de récupération, notamment des cornes de bœuf mais également du textile.

Selon la sous-directrice de l’artisanat du Cameroun, Abinamba Oloko Denise Pascale cela fait environ 12 années que son pays prend part au SIAO. De son avis, son pays serait très intéressé par l’expérience du textile burkinabè. Et c’est ce qui aurait valu, selon elle, la présence d’artisan du textile dans la délégation d’artisans camerounais.

La Guinée est également présente au SIAO .Le pays propose du textile, de la sculpture et des bijoux du terroir guinéen. Selon Mariam Ba, son pays espère faire non seulement de bonnes affaires mais également vendre son image et faire un partage d’expériences.

L’un des objectif du SIAO est de rassembler en un seul lieu, pendant dix (10) jours, les artisans du continent africain afin de leur assurer des débouchées sur les marchés nationaux et internationaux et leur permettre d’échanger leurs expériences.

Pour cette 16em édition du salon le thème retenu est « L’artisanat africain, levier du développement et facteur de résilience de la population ».

Augustin Sogoh Sanou