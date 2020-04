Le comité de suivi des modalités d’accompagnement de l’Etat pour la relance du secteur de la culture, de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme après COVID-19 a été officiellement mis en place, le lundi 6 avril 2020 à Ouagadougou.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a énoncé, le 2 avril dernier, dans son second message à la nation sur la pandémie du Coronavirus, une batterie de mesures en vue de soutenir de nombreux secteurs vitaux, dont la culture. Pour soutenir la relance du secteur de la Culture, des Arts et du Tourisme, l’Etat a prévu, selon le premier responsable du département, Abdoul Karim Sango, 1 025 000 000 F CFA. Les membres du comité de réflexion sur le plan d’appui aux acteurs culturels burkinabè ont été, à cet effet, installés officiellement, le lundi 6 avril 2020 à Ouagadougou. Le comité est composé, a précisé le ministre Sango, des cadres de son département et des représentants des faîtières des structures relevant de la culture et du tourisme. Il comprend 10 membres, a-t-il dit, présidé par le conseiller technique au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rasmané Kamba. « J’attends de vous que vous puissiez après un conclave de 4 jours, déterminer les modalités de l’accompagnement de l’Etat pour la relance du secteur de la culture, de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme après le COVID 19 « , s’est-il adressé aux membres du comité.

Pour M. Sango, la priorité absolue du gouvernement est d’atténuer, par des actions concrètes, les effets de la pandémie du coronavirus, sur l’économie nationale, en général et sur le secteur de la culture et du tourisme en particulier. Les principales missions de ce comité, a-t-il souligné, sont multiples. Il s’agit, a cité M. Sango, de déterminer les formes de préjudice, d’identifier les activités déjà programmées et non mises en œuvre du fait du COVID-19, de déterminer les critères d’accompagnement pour chaque situation, de déterminer les conditions possibles d’accompagnement, afin de disposer d’une série de propositions à transmettre à qui de droit. « Ce n’est pas un dédommagement. Car, le gouvernement n’est pas responsable. C’est un cas de force majeure qui s’est imposé à lui et à l’ensemble du peuple burkinabè. Il s’agit là de mesures d’accompagnement. Toute fausse facture fera l’objet de procédure pénale en bonne et due forme », a prévenu le ministre Sango. A l’issue des 96 heures, le comité de réflexion dégagera, a-t-il soutenu, un canevas de relance et d’accompagnement des activités du domaine culturel au cours de cette période de lutte contre le COVID-19.

W. Aubin NANA

Mamourou BENAO

(Stagiaire)