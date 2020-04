Le maire de Koudougou, Maurice Moktar Zongo et les autorités sanitaires régionales ont échangé, ce jeudi 9 avril 2020, avec des habitants du secteur 9 de la ville, opposés au choix du centre buccodentaire pour abriter le site de traitement d’éventuels malades du coronavirus.

Le choix du centre bucco-dentaire, sis au secteur 9 de Koudougou, pour accueillir le site de prise en charge d’éventuels cas positifs de Covid-19, n’est pas du goût de tous. Alors que la région n’a enregistré aucun cas, les autorités communales et sanitaires jouent la carte de l’anticipation et ont rencontré, jeudi 9 avril 2020, des riverains, « remontés », pour leur expliquer la nécessité et la justesse de leur décision.

« Nous avons été interpellés par les populations au sujet de l’aménagement du centre pour en faire un site de traitement de malade de coronavirus. Nous n’avons pas de cas à Koudougou, mais notre responsabilité est d’anticiper. En plus des sensibilisations dans les marchés et autres lieux publics, nous devons également nous préparer à prendre en charge d’éventuels malades du coronavirus », a expliqué Mocktar Zongo.

Des rumeurs sont à l’origine de cette montée d’adrénaline. Certains accusent les autorités régionales de vouloir amener la maladie à Koudougou, contre des financements. Pour d’autres, des malades qui ne peuvent pas pris en charge à Ouagadougou seront acheminés à Koudougou. Des riverains ont évoqué la proximité du centre avec les concessions, estimant que cela présente des risques pour les populations.

Le responsable des jeunes, Thimoté NDo, a invité le conseil municipal et des la commission régionale de gestion de la pandémie à identifier un autre site, loin des habitations.

A ce jour (9 avril), le Burkina enregistre 443 cas confirmés de Covid619 dont 24 décès. Aucun cas n’a été enregistré dans la région du Centre-ouest. Toutefois, les autorités multiplient des actions de le sensibilisation et ont pris des mesures pour parer à toute éventualité.

D.S.