Journée mondiale de la terre:  Le message du président Faso

Le message du président Faso à l’occasion de la 50 e journée mondiale de la terre

« Ce 22 avril 2020, est commémorée la 50e Journée mondiale de la Terre sous le thème : « L’action climatique, le plus grand défi pour l’avenir de l’humanité ». C’est un moment d’interpellation pour nous sur l’urgence climatique. Jamais notre planète n’a été autant menacée par l’action de l’Homme, comme ces dernières décennies. Il nous faut donc interroger nos paradigmes de développement au risque de voir notre monde courir à sa perte. Je loue la résilience des populations africaines, en particulier le monde paysan, qui fait montre d’une formidable capacité d’adaptation dans un environnement de plus en plus hostile. Le temps est à l’action, et la communauté internationale est plus que jamais interpelée ».

Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso.