Région des Cascades: le Premier ministre à l’écoute des forces vives

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a rencontré, respectivement, les 3 et 4 juillet 2020 à Banfora et à Sindou, les forces vives de la province de la Comoé et celle de la Léraba. Des questions de développement étaient au menu des échanges.

Le gouvernement veut recueillir les attentes des populations afin de les prendre en compte dans ses actions de développement. A cet effet, à l’occasion d’une visite de 72 heures dans la région des Cascades, le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a pris langue avec les fils et filles de la localité. Les échanges entre le chef du gouvernement et les forces vives des provinces de la Comoé et de la Léraba se sont respectivement déroulés, le vendredi 3 juillet à Banfora et le samedi 4 juillet 2020 à Sindou. Pour le Premier ministre, ces cadres constituent une opportunité pour son équipe de partager avec les populations, un certain nombre de réflexions liées au développement des deux provinces de la région des Cascades et du Burkina. Dans le cadre de la commémoration du 11-Décembre à Banfora qui coïncide avec les soixante ans de l’indépendance du Burkina Faso, Christophe Joseph Marie Dabiré a invité les fils et les filles à s’impliquer dans les préparatifs des festivités et la réalisation des infrastructures. Pour ce qui est de la situation sanitaire, le chef du gouvernement a indiqué que les actes terroristes perpétrés dans les régions du Nord, du Sahel et de l’Est ont des répercussions négatives sur les autres parties du pays. D’où la nécessité, a-t-il précisé, de mobiliser l’ensemble des populations pour lutter contre le fléau.

Une kyrielle de préoccupations

Les Burkinabè ne doivent pas aussi relâcher dans le respect des mesures-barrières pour contenir la pandémie de la COVID-19, a rappelé le Premier ministre. Il a aussi invité les populations à la cohésion. « De plus en plus, l’on constate des conflits communautaires et même au sein des communautés. Il faut nous ressourcer de nos valeurs cardinales et faire en sorte que les traditionnels jouent leur rôle », a-t-il souhaité. Les élections étaient également au menu. A ce propos, M. Dabiré a laissé entendre que les opérations d’enrôlement se déroulent bien. « 85% des efforts ont été consentis. Il reste à fournir des efforts dans les zones de l’Est, du Sahel, du Nord et de la Boucle du Mouhoun. Des moyens seront consentis à cet effet », a-t-il rassuré.

A la suite, les représentants des jeunes, des femmes, des anciens et des élus locaux ont, à tour de rôle, soumis à l’exécutif leurs préoccupations. Il s’agit, entre autres, des questions d’emplois, d’autonomisation des femmes, de construction des infrastructures de santé, de routes, de marchés de bétail et d’aménagement de bas-fonds. Estimant avoir pris bonne note, le Premier ministre a reconnu que son équipe se doit de consentir encore des efforts. « C’est normal parce que la région est éloignée de la capitale. Certaines communes des Cascades sont à 800 km de Ouagadougou. Il nous revient de faire en sorte que ces populations ne soient pas oubliées », a-t-il avoué. A propos, les suggestions en rapport direct avec le processus de développement seront prises en compte, a rassuré le chef du gouvernement. « Certaines préoccupations sont déjà inscrites dans le Plan national de développement économique et social (PNDES) que nous sommes en train d’achever en termes de réalisations. Les nouvelles préoccupations seront intégrées dans le nouveau référentiel que nous allons élaborer pour les cinq années à venir », a-t-il précisé.

Abdoulaye BALBONE