Fédération burkinabè des sports équestres : Un troisième mandat pour Rachid Nacoulma

Le monde du cheval burkinabè a de nouveau fait confiance à Rachid Nacoulma en l’élisant pour la 3e fois à la tête de la Fédération burkinabè des sports équestres. C’était le samedi 15 août 2020 au stade du 4-Août.

Rachid Nacoulma n’avait pas d’adversaire en face. Les électeurs lui ont de nouveau fait confiance en le portant à la tête de la Fédération burkinabè des sports équestres pour un 3e mandat.

Les élections se sont bien déroulées. Aucun incident majeur n’a été signalé. Sa liste comportant une vingtaine de personnes a été approuvée par l’ensemble des votants. « Je remercie tous les acteurs du cheval qui ont participé à l’élection afin que je sois reconduit pour un 3e mandat. Nous avons mis en place un programme. Et notre problème principal est l’infrastructure au niveau des hippodromes dans différentes villes du pays.

Nous sollicitons l’aide des autorités pour réhabiliter nos hippodromes pour répondre aux normes internationales. Ensuite, nous sollicitons également le retour du Pari hippique burkinabè (PHB). Je pense que le travail que nous avons fait en amont avec les différentes formations et l’appui des partenaires, nous sommes aptes à organiser les courses du PHB », a déclaré Rachid Nacoulma qui tient beaucoup au retour du PHB qui, selon lui, va jouer un rôle important dans le développement du cheval burkinabè.

Souleymane KABORE

(Collaborateur )

Composition du bureau exécutif

Président : Rachid Nacoulma

1er Vice-président chargé de la coopération internationale : Désiré Zoubga

2e vice-président chargé des infrastructures : Aziz Sanfo

3e vice-président : Hamado Ouédraogo

4e vice-président : Fousséni Drabo

Secrétaire général : Odilon Tarpaga

Secrétaire générale adjointe : Catherine Thérèse Tiendrébéogo

Trésorier général : Pamilitiri Adama Kafando

Trésorière générale adjointe : Zénabo Kaboré/Bologo

Secrétaire à l’organisation : Madi Dermé

1ère Secrétaire adjoint à l’organisation : Issouf Kouraogo

2e Secrétaire adjoint à l’organisation : Kevin Ouédraogo

Secrétaire chargé de la communication et du marketing : Landry N’Do

1er Secrétaire adjoint chargé de la communication et du marketing : Issiaka Ilboudo

2e Secrétaire adjoint chargé de la communication et du marketing : Idrissa Karambiri

Secrétaire chargé des relations extérieures : Abdoulaye Doukouré

Secrétaire adjoint chargé des relations extérieures : Mohamadi Wangrawa

Secrétaire chargé de la mobilisation : Moulaye Gaël Kaboré

1er Secrétaire adjoint chargé de la mobilisation : Abdoulaye Sangaré

2e Secrétaire adjoint chargé de la mobilisation : Mahamadi Ouérémé

Secrétaire à l’élaboration et à l’évaluation des projets : Stanislas Donald W. Yaméogo

Commissaire aux comptes : Boureima Derra