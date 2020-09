Transition politique au Mali : Moctar Ouane, nommé Premier ministre

L’ancien ministre malien des Affaires étrangères, Moctar Ouane, a été nommé Premier ministre de la transition, hier dimanche 27 septembre 2020.

Les organes de la Transition politique au Mali se mettent progressivement en place. En effet, après l’investiture du président Bah N’Daw et de son vice-président, le colonel Assimi Goïta, le Mali connaît désormais son Premier ministre. Il s’agit de Moctar Ouane, 64 ans, ancien ambassadeur (1995-2002) et ministre des Affaires étrangères malien (2004-2009). Selon des sources avisées, c’est une personnalité qui a côtoyé plusieurs présidents maliens depuis l’accession au pouvoir du général Moussa Traoré.

Très discret, il semble être imprégné des rouages de l’administration malienne et des réalités du pays. En rappel, après la cérémonie de prestation de serment vendredi 25 septembre du président de la transition Bah N’Daw, le Mali attendait la désignation de son Premier ministre civil, une condition fixée par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), afin de lever l’embargo qui pèse sur le pays. Marié à une Burkinabè, M. Ouane était jusqu’à sa nomination à la délégation générale à la sécurité et à la paix de l’Union économique et monétaire ouest- africaine.

La Rédaction