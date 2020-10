Sécurité alimentaire à Ouagadougou: la FAO soutient 4 200 ménages vulnérables

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a lancé son projet OSRO/GLO/017/CHA au cours d’un atelier, le mercredi 28 octobre 2020, à Ouagadougou.

«Prévénir et répondre à l’impact de l’épidémie de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire », c’est l’objectif visé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation

et l’agriculture (FAO) à travers le projet OSRO/GLO/0107/CHA. Il a été lancé, le mercredi 28 octobre 2020, au cours d’un atelier à Ouagadougou, en vue de répondre aux conséquences de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire. Selon le coordonnateur du projet, Mamoudou Toubakou Tamboura, la FAO vient, à travers cette initiative, apporter son aide à des populations vulnérables, et ce, en fonction de son mandat qui est de lutter contre l’insécurité alimentaire. Il a expliqué que ce projet va accompagner 4 200 ménages vulnérables de la commune de Ouagadougou, soit 29 400 personnes directement touchées. M. Tamboura a indiqué que ce projet va consister d’abord à mettre à la disposition de l’ensemble de ces ménages, la somme de 30 000 F CFA et des kits de lutte contre la COVID-19 pour endiguer la propagation de la maladie ; ensuite, apporter des intrants (semences, engrais, matériel agricole…) à l’endroit des ménages d’agriculteurs ; en outre, aux ménages éleveurs en leur apportant des aliments pour bétail, et enfin un suivi technique, et des kits d’aviculture et de cuniculture vont être mis à la disposition de 300 ménages pour débuter une activité génératrice de revenus. Il a fait savoir que l’ensemble des actions menées durant ce projet, visent à permettre à ces ménages qui n’ont pas pu travailler pendant la période de restriction due à la pandémie, de pouvoir relancer leurs activités. Selon lui, il est attendu à la fin de ce projet que les bénéficiaires puissent, d’abord, se protéger contre la maladie à coronavirus, et qu’ils puissent reconstituer et continuer leurs moyens d’existence pour leur permettre de vivre.

« Le projet s’étend sur une période de six mois »

« Le projet, débuté en juin 2020, va s’étendre sur une période de six mois, et va concerner des populations vulnérables des zones urbaines et périurbaines

de la commune de Ouagadougou », a-t-il précisé. Pour le représentant du maire de la commune de Ouagadougou par ailleurs 1er adjoint au maire, Moussa Belem, cet appui de la FAO va venir en aide à des populations vulnérables victimes de la pandémie à coronavirus dans la commune de Ouagadougou à apporter des réponses adéquates face à cette crise sanitaire. « Ce projet s’inscrit parfaitement dans l’esprit de l’appel du gouvernement burkinabè à une solidarité nationale et internationale pour venir à bout de la COVID-19», a-t-il ajouté. Le représentant du représentant de la FAO au Burkina Faso, le chargé de programme de la FAO, Ibrahim Ouédraogo, a déclaré que son organisation a pu établir un plan de riposte en collaboration avec le gouvernement burkinabè, chose ayant abouti à la mise en place de cette initiative pour venir en aide à des populations vulnérables. « D’une valeur d’environ 371 000 000 F CFA, ce projet a été initié à la suite de la survenue de la pandémie à coronavirus au pays des Hommes intègres dans le but de lutter contre la maladie, tout en veillant à la sécurité alimentaire de ces populations », a fait savoir le chargé de programme de la FAO. M. Ouédraogo a indiqué que des volontaires du Programme national de volontariat (PNV) ont été choisis dans le cadre du projet pour faire des sensibilisations à comment se nourrir, se protéger en période de COVID-19 et avoir toutes les informations sur la maladie.

Adnan SIDIBE

(Stagiaire)