Assemblée nationale : la liste des élus

Les résultats provisoires des élections législatives du 22 novembre 2020 ont été proclamés, le samedi 28 novembre 2020 à Ouagadougou, par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Au terme du processus, 15 partis politiques se sont partagé les 127 sièges à pourvoir au Parlement.

Les élus nationaux qui siègeront à l’hémicycle pour les cinq prochaines années, sont connus. En effet, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a rendu publics les résultats provisoires issus des élections législatives du 22 novembre 2020, tard dans la nuit du 28 novembre 2020, à Ouagadougou. Selon le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, ce sont au total 126 partis politiques, formations politiques et des regroupements d’indépendants qui étaient en lice pour la conquête des 127 sièges à l’Assemblée nationale. Sur ces 127 postes, M. Barry a rappelé que 16 sont issus de la liste nationale et 111 autres des listes provinciales. Au terme du scrutin, a-t-il indiqué, des 126 partis politiques, formations politiques et regroupements d’indépendants ayant concouru à cette compétition électorale, 15 ont obtenu des élus. Il s’agit, a-t-il cité, du Mouvement du peuple pour le progrès(MPP), du Nouveau temps pour la démocratie (NTD), de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), du Rassemblement patriotique pour l’intégrité (RPI), de l’Union pour la renaissance-Parti sankariste (UNIR-PS), du Mouvement « Agir ensemble », de l’Alliance pour la démocratie et la fédération-Rassemblement démocratique africain (ADF-RDA), du Parti pour le développement et le changement (PDC), du Mouvement pour le Burkina du futur (MBF), de l’Alliance panafricaine pour la refondation-Tilgré (APR-Tilgré), de la Convention nationale pour le progrès (CNP), de la Convergence pour le progrès et la solidarité-Génération 3 (CPS-G3), du Parti pour la démocratie et le socialisme (PDS) et des Progressistes unis pour le renouveau (PUR).

De ces résultats provisoires, l’on retient, entre autres, que le MPP, parti au pouvoir, a enregistré le plus grand nombre d’élus, avec 56 sièges. Il est suivi, de loin, du CDP, du NTD, de l’UPC et de l’UNIR-PS qui engrangent respectivement 20, 13, 12 et 5 postes. Quant au taux de participation, il a varié en fonction des provinces avec, notamment, une très faible proportion dans les provinces à forts défis sécuritaires telles que dans le Yagha, la Tapoa, l’Oudalan, etc.

La maturité du peuple saluée

Le représentant du MPP à la proclamation des résultats, Ousséni Tamboura, s’est réjoui du « score » fait par son parti en s’octroyant 56 sièges. Toute chose qui, selon lui, est l’illustration que le MPP, après l’élection présidentielle, continue de dominer la scène politique nationale. « Le camp présidentiel est heureux de ces résultats. Je salue la maturité du peuple burkinabè pour la bonne tenue de ce double scrutin », a-t-il déclaré. Etant entendu que les 56 sièges que le parti a pu s’arroger ne lui permet pas, d’emblée, d’avoir une majorité à l’hémicycle, Ousseni Tamboura a fait savoir qu’avec les partis alliés, il ne fait aucun doute que le MPP aura la majorité absolue pour diriger la représentation nationale, les cinq prochaines années. « Nous avons tous les leviers institutionnels pour remettre le Burkina sur les défis annoncés par le président Roch Marc Christian Kaboré », a-t-il indiqué. La proclamation de ces résultats provisoires des élections législatives, selon Newton Ahmed Barry, marque la fin du processus électoral engagé depuis plus de deux ans au Burkina Faso.

Soumaïla BONKOUNGOU

& Timothée SOME

Liste nominative des députés élus

Listes provinciales

1- YÉ Bongnéssan Arsène (CDP)

2- KABORÉ Lassané (MPP)

3- COULIBALY Lomboza (MPP)

4- DEMBÉLÉ Yvette (NTD)

5- SIMBORO Daouda (MBF)

6- KONE Maxime (MPP)

7- OUARO Stanislas (MPP)

8- SERE Jean Gabriel (NTD)

9- DALA Blaise (NTD)

10- TOE Goakun Rossan Noël (MPP)

11- THIEBA Paul Kaba (MPP)

12- DRABO Abdoul Wabou (PDC)

13- SAGNON/TOU Madiara (MPP)

14- HEMA Aboubacar (NTD)

15- OUATTARA Mamoudou (CDP)

16- OUATTARA Mamoudou (MPP)

17- SAKANDE Alassane Bala (MPP)

18- MOSSE Abdoulaye (MPP)

19- TAPSOBA Tibo Jean Paul (MPP)

20- KONGO Yabré Juliette (MPP)

21- ZONGO Aristide Aimé (MPP)

22- BEOUINDE Florence (MPP)

23- KOUANDA Malick (NTD)

24- ZONGO Elie Othman (UNIR/PS)

25- NIKIEMA Issouf (UPC)

26- SAMANDOULGOU Boukaré (CDP)

27- BARA Boukaré Khalill (MPP)

28- ZANZÉ Zinakou Alfred (UPC)

29- KERE Isouf (UPC)

30- ZONG-NABA Wendmissida Antoine (MPP)

31- KABORE Albert (CDP)

32- KOURAOGO Adama (MPP)

33- ZOUNGRANA Mamoudou Pierre (NTD)

34- SAWADOGO Siméon (MPP)

35- SAWADOGO Zambendé Théodore (CNP)

36- KOURAOGO Patrice (MPP)

37- OUEDRAOGO W Karim Donal (APR/Tilgré)

38- SAWADOGO Rasmané Daniel (CNP)

39- OUEDRAOGO Bachir Ismaël (MPP)

40- OUEDRAOGO Mathias (UPC)

41- ZOUNGRANA Yahaya (CDP)

42- SAWADOGO Singapinda dit Jean (CPS/G3)

43- YAMEOGO Urbain Gnouregma (MPP)

44- ROUAMBA Workya (MPP)

45- BASSANE Job (MPP)

46- BAYALA Edasso Rodrigue (UNIR/PS)

47- NACRO Ousmane (MPP)

48- NIGNAN Dramane (NTD)

49- BENAO Kaboubié Reine Bertille (MPP)

50- NANA Baoui (PUR)

51- SAM Koulbila Sylvestre (CDP)

52- DOAMBA Idrissa (MPP)

54- YAGUIBOU Bouba (CDP)

55- AZIPIOU Daouda (MPP)

56- YERBANGA Tegawendé Modeste (MPP)

57- KABORE Issouf (UPC)

58- NAMOANO Yemboado Georges (MPP)

59- LANKOANDE Djingri Charles (NTD)

60- TINDANO Blaise Salifou (UPC)

61- THIOMBIANO Abdramane (NTD)

62- BOLY Ousmane (MPP)

63- TRAORE Djingri (AGIR Ensemble)

64- LOMPO Kourouboundou (MPP)

65- POUBERE Salifou

66- SANGLI Hamimpougdi (MPP)

67- LOMPO Fimba Julien (MPP)

68- COULIDIATY Innocent (NTD)

69- GNOUMOU Boureima Dissan (MBF)

70- NABIE Nimayé (MPP)

71- KONATE Hervé (MBF)

72- OUATTARA Zignodo (MPP)

73- MILOGO Yakouba (CDP)

74- SANON Hadja Fatimata (MPP)

75- SAWADOGO Daouda (MPP)

76- GONDE Lassina (ADF-RDA)

77- BASSIERE Nestor (UNIR/PS)

78- KONE Seydou Mohamed (UPC)

79- NYAMPA Boukari (CDP)

80- BARRY Boureima (MPP)

81- ILBOUDO Watalaba Patrice (CDP)

82- SAWADOGO François (MPP)

83- SANFO Halidou

84- BELEM Sidiki (ADF-RDA)

85- OUEDRAOGO Oumarou (CDP)

86- OUEDRAOGO Smaïla (MPP)

87- BELEM Abdou Rasmane (MPP)

88- BELEM Hamadé (MPP)

89- OUEDRAOGO Yamwaya Joyce Pascal (CDP)

90- BOUGMA W. Eric (MPP)

91- TAPSOBA Alexandre Siguian Ousmane (MPP)

92- KOUAMA Boudwango Raphaël (RPI)

93- BARRY Mamoudou Alpha (MPP)

94- OUEDRAOGO/SAWADOGO Maimouna (CDP)

95- KABORE Herbé (RPI)

96- MAIGA Alkassoum (MPP)

97- DICKO Amadou Diemdioda (UPC)

98- MAIGA Saïdou (MPP)

99- DIALLO Ahmad Aziz(PDS)

100- DICKO Abdoul Salam (MPP)

101- IBA Karim (NTD)

102- BARRY Moctar Sidiki (AJIR Ensemble)

103- BARRY Issa (NTD)

104- OUATTARA Modibeau R. Koubrie (MPP)

105- KAM Olé Alain (UPC)

106- MEDA Nicolas (MPP)

107- SOME Mamwin-Bobo Marcelin (UPC)

108- SOME Dari N°1 (CDP)

109- DAH Valaire (MPP)

110- KAMBOU Fiacre (MPP)

111- DA Denis (CDP)

Liste nationale

1- OUEDRAOGO Gilbert Noël (ADF-RDA)

2- KOMBOIGO Eddie (CDP)

3- TAPSOBA Achille (CDP)

4- TIEMTORE Salfo (MPP)

5- ILBOUDO/MARCHAL Héléne Marie (MPP)

6- OUEDRAOGO Sayouba (MPP)

7- ILBOUDO/THIOMBIANO Elise (MPP)

8- BALIMA Raymond (MPP)

9- OUATTARA Lassina (MPP)

10- SINARE Halhassane (MBF)

11- DABILGOU Timbindi Vincent (NTD)

12- SEREME Fadel Abdel (PDC)

13- DIABRE Zéphirin (UPC)

14- PITROIPA Clément (UPC)

15- SANKARA Benewendé Stanislas (UNIR/PS)

16- OUEDRAOGO Dieudonné (RPI)

Sources : CENI