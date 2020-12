Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel La nouvelle équipe chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a reçu en audience le ministre coordonnateur entrant du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), le ministre tchadien de l’Agriculture, Abdoulaye Diar, le mardi 15 décembre 2020 à Ouagadougou.

Présent à Ouagadougou pour installer la nouvelle équipe dirigeante du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS), le ministre coordonnateur entrant du CILSS, le ministre tchadien de l’Agriculture, Abdoulaye Diar, a été reçu en audience par le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, le mardi 15 décembre 2020.

« C’est une visite de courtoisie au Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes venus pour présenter nos civilités dans le cadre des activités de notre organisation »,

a-t-il déclaré à sa sortie d’audience. Selon le ministre Diar, le CILSS doit faire face à de nombreux défis parmi lesquels des problèmes d’ordre institutionnel. « Il faudrait faire une réforme assez profonde. Cette réforme a été entamée par mon collègue, le ministre coordonnateur sortant pour la première partie. Et la seconde partie nous attend. L’équipe entrante va prendre le relais et achever cette réforme aussi attendue par nous les ministres et les chefs d’Etat », a-t-il soutenu. Pour ce faire, aux dires de Abdoulaye Diar, cette audience a été l’occasion pour lui de solliciter les conseils du chef du gouvernement. A son tour, a-t-il souligné, il a également prodigué des conseils au nouveau secrétariat exécutif. Le secrétaire exécutif entrant du CILSS et son adjoint ont été nommés, le 20 juillet dernier lors de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, tenue par visio-conférence. Cette conférence avait été présidée par le chef de l’Etat burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré. Créé en 1973, le CILSS est une organisation internationale regroupant les pays du Sahel. Il a son siège à Ouagadougou, et est dirigé par un secrétaire exécutif.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr