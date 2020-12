Investiture d’Alpha Condé Sous le signe du renouveau de la Guinée

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et nombreux de ses pairs du continent, ont participé, hier mardi 15 décembre 2020, au palais Mohamed V de Conakry, à la cérémonie solennelle de prestation de serment du Président Alpha Condé.

Élu à l’issue du scrutin du 28 octobre 2020, avec un taux de 59,50%, Alpha Condé place son nouveau mandat, d’une durée de six ans, sous le signe de la reconversion des mentalités et du renouveau de la Guinée. « Je suis le président de tous les Guinéens » a-t-il déclaré, promettant que personne ni aucune partie de la Guinée ne sera oubliée sur le chemin du développement, et assurant mesurer le poids des exigences et des responsabilités.

Alpha Condé sera officiellement installé le 21 décembre prochain.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a réagi sur sa page Facebook après avoir assisté à la prestation de serment de son homologue de Guinée. «Toutes mes félicitations à mon frère, le président Alpha Condé. Élu à l’issue du scrutin du 28 octobre 2020, il a prêté serment aujourd’hui, devant le Conseil constitutionnel de son pays. Je lui souhaite un fructueux mandat au service de la Nation guinéenne et de la coopération entre le Burkina Faso et la Guinée ».