Ligue du Centre-Est de handball : Dons de licences et du matériel à six clubs

La Fédération burkinabè de handball a procédé, le samedi 2 janvier 2021 à Tenkodogo, à une cérémonie de remise de matériel de protection contre la COVID-19 et de licences à six clubs de la Ligue du Centre-Est de handball.

Dans l’objectif d’éradiquer la maladie à coronavirus dans le milieu sportif burkinabè en général et celui du handball en particulier, la Fédération burkinabè de handball (FBHB) a mis à la disposition des six clubs affiliés de la région du Centre-Est que sont Kulbalé handball club de Tenkodogo, Olympique handball club de Tenkodogo, Koupèla handball club, Guingouma handball club de Garango, AS Sangha handball club et Pouytenga handball club des cache-nez et des gels hydro-alcooliques de protection contre la COVID-19.

Outre ce matériel sanitaire, la FBHB a aussi remis à ces clubs 90 licences minimes, 40 licences cadettes, 30 licences juniors, 10 licences seniors et 180 timbres pour licences. Les licences ont été reparties comme suit : 40 licences pour les catégories minime et junior de kulbalé handball, 50 à Olympique handball club, 25 à Guinkouma handball club. Sangha handball club a bénéficié de 20 licences en catégories minime et cadette, koupèla handball club 25 et Pouytenga HC 10. La cérémonie de remise dudit matériel, le samedi 2 janvier 2021 à Tenkodogo, a été présidée par Samuel Siboné, représentant la présidente de la FBHB, Stella Tapsoba.

Elle a connu la présence du président de la ligue du handball de la région du Centre-Est, Abdoul Salam Salambéré et celui du district de handball, Wilfried Minoungou. Le représentant de la présidente de la FBHB, Samuel Siboné, a laissé entendre que cette initiative a bénéficié de l’accompagnement de la Fédération internationale de handball (FIH) et du directeur du Centre des opérations des réponses aux urgences sanitaires (CORUS) Brice Bicaba.

«Ce don de kits sanitaires permettra aux joueurs et joueuses du handball du Centre-Est de se protéger contre la maladie à coronavirus et de limiter la propagation de ladite maladie», a-t-il prévenu. Le président de la Ligue du handball du Centre-Est, Abdoul Salam Salambéré, a soutenu que ce don est un ouf de soulagement pour les clubs de la région. Il a, en outre, témoigné sa satisfaction et sa fierté pour ce geste combien noble de la FBHB, car ces dons vont contribuer à réduire considérablement leurs dépenses.

Bougnan NAON

Nèmatou DERME

(Collaboratrice)