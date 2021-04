XIIe édition du tournoi de lutte de Pankélé : le comité d’organisation reconnaissant à son parrain

Le comité d’organisation du tournoi de lutte de Pankélé est allé témoigner sa reconnaissance au directeur général des Editions Sidwaya, Mahamadi Tiegna, le vendredi 23 avril 2021 pour son implication dans la réussite de la XIIe édition.

L’édition 2021 du tournoi de lutte de Pankélé « a été une réussite tant dans son organisation que dans sa mobilisation » selon, son président du comité d’organisation, Ruffin Paré. Selon lui, la réussite de l’évènement est à mettre, en partie, à l’actif de son parrain, Mahamadi Tiégna. Ainsi, pour témoigner leur reconnaissance à leur frère de la localité, les membres de l’association Kowoman des jeunes lutteurs de Nayala, conduits par Jaques Dalla ont décerné un certificat de reconnaissance, au directeur général des Editions Sidwaya, le vendredi 23 avril 2021 au siège du journal. Pour lui, l’implication du parrain à la XIIe édition a impacté positivement l’évènement. Et il était de leur devoir de venir lui dire merci. « Nous sommes venus lui remettre un certificat de reconnaissance parce que, premièrement il a accepté parrainer la XIIe édition, deuxièmement pour sa forte implication dans la mobilisation de la presse », a-t-il affirmé.

Pour le directeur général des Editions Sidwaya, « ça été un honneur » pour lui d’être le parrain de l’évènement phare de la région. « En tant que ressortissant de la région, je ne pouvais que sauter sur l’occasion. Des hommes et des femmes s’investissent corps et âme dans la promotion de cet évènement. Il était de notre devoir de leur apporter l’appui et le soutien qu’ils sont en droit d’attendre de nous en tant que frère », a-t-il dit. Pour Mahamadi Tiégna, la lutte en pays San est non seulement un héritage culturel mais aussi une école du fait qu’elle brasse beaucoup de population. « Que nous soyons toujours dans nos responsabilités où pas le tournoi de Pankélé pourra compter sur notre participation effective et notre soutien de plusieurs manières pour qu’ensemble nous hissions très haut cette manifestation qui est la plus structurée dans la localité », a-t-il promis.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO