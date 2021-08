Hugues Fabrice Zango à la primature : le premier ministre offre une villa au héros national

Le médaillé olympique burkinabè Hugues Fabrice Zango a été reçu en audience par le Premier ministre Christophe Marie Joseph Dabiré le vendredi 13 aout 2021. L’athlète est allé présenter sa médaille de bronze au chef du gouvernement.

Hugues Fabrice Zango a reçu les clés d’une villa des mains du Premier ministre, Christophe Dabiré le vendredi 13 aout 2021 à Ouagadougou. C’était à l’occasion d’une audience à lui accordé pour lui témoigner la fierté du gouvernement d’avoir réalisé l’exploit lors des derniers jeux Olympique de Tokyo. « Je suis ému pour cet énorme cadeau.

Je remercie le premier ministre pour cette gratification, à la société donatrice, et le ministre de l’habitat. J’espère que cela motivera davantage les plus jeunes, et mes camarades athlètes à se donner davantage parce qu’on sera toujours récompensé à la hauteur de nos réalisation », s’est-il réjouit-il. Selon le médaillé olympique, il était impérieux pour lui de venir présenter la médaille au chef du gouvernement burkinabè.

« Lorsque nous avons présenté notre projet au gouvernement, il a mis les moyens à travers le ministère des Sports et des Loisirs pour qu’ils puissent aider nous les athlètes à se préparer. Nous sommes venus traduire ainsi notre reconnaissance au premier ministre pour avoir eu confiance en nous pour la préparation aux jeux olympiquse », a laissé entendre l’athlète.

Selon ses propos, Christophe Dabiré a promis davantage de soutien du gouvernement pour les prochaines échéances internationales. « Notre regard est déjà tourné vers-là », a affirmé Hugues Fabrice Zango.

Plutôt dans la matinée, Hugues Fabrice Zango était reçu par le président de l’Assemblée Nationale, Bala Sakandé. Il était accompagné du ministre des Sports et des Loisir, Dominique Marie André Nana, le président du Comité National Olympique et des Sports Burkinabè (CNOSB) Singapinda Jean Yaméogo et des membres de la fédération burkinabé d’Athlétisme.

Pour l’athlète, cette audience est importante car c’est la représentation du peuple qui vote le budget et partant celui du ministère en charge des sports. « Nous sommes venus le remercier pour avoir permis que le département chargé des sports puisse avoir des moyens pour nous préparer afin qu’on obtienne cette médaille » a-t-il laissé entendre. Il a affirmé avoir eu un entretien fructueux avec le président de l’assemblée nationale, Bala Sakandé. « Il nous a également prodigué des conseils par apport à notre image parce que nous sommes désormais des ambassadeurs. Il nous a offert une belle somme s’argent », a révélé Hugues Fabrice Zango.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO