Secteur minier : Fortuna Silver mines se dévoile au Premier ministre

Le Premier ministre, Christophe Joseph Marie Dabiré, a reçu en audience le Président-directeur-général de groupe canadien Fortuna Silver mines, Jorge Alberto Ganoza, le lundi 30 août 2021, à Ouagadougou. Les opérations et les projets du groupe au Burkina Faso étaient au centre des échanges entre le chef du gouvernement et son hôte du jour.

Le groupe canadien Fortuna Silver mines veut se faire mieux connaître des autorités burkinabè. A cet effet, son Président-directeur-général (P-DG), Jorge Alberto Ganoza, est allé présenter les opérations et les projets du groupe au chef du gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré, le lundi 30 août 2021, à Ouagadougou.« Nous sommes venus nous présenter au Premier ministre, lui expliquer nos opérations et lui exprimer notre engagement à continuer à investir au Burkina Faso », a laissé entendre M. Ganoza à sa sortie d’audience. Selon lui, son groupe travaille à prolonger, dans la mesure du possible, la durée de vie de la mine d’or qu’elle détient au Burkina Faso.

« La mine de Yaramoko à Bagassi a du succès. Nous continuons à faire de l’exploration, à investir pour nous assurer d’augmenter la durée de vie de la mine le maximum possible », a expliqué le PDG de Fortuna Silver mines. Mais au-delà de cette mine, la compagnie Fortuna Silver mines est en prospection en vue de se déployer dans d’autres régions du Burkina. « Nous faisons aussi de l’exploration dans d’autres parties du pays », a-t-il fait savoir. Et cela est rendu possible grâce au corpus juridique incitatif qu’offre le pays des Hommes intègres. « Le Burkina Faso est un pays qui encourage, de façon responsable, l’investissement dans le secteur minier », a souligné M. Ganoza. En rappel, la mine d’or de Yaramoko, située dans la commune de Bagassi, dans la province des Balé, dans la région de la Boucle du Mouhoun, était détenue par le la société canadienne Roxgold qui vient d’être rachetée par le groupe Fortuna Silver mines en juillet 2021.

Mahamadi SEBOGO