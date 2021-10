Nomination dans l’armée : Le Colonel Major OUEDRAOGO Gilbert, nouveau d’Etat-Major Général des armées

Bio-express du Nouveau CEMGA

Nom : OUEDRAOGO

Prénom : Gilbert

Grade : Colonel-Major

Date de naissance : 12 juillet 1962 à Nandiala (Boulkiemdé)

Expérience professionnelle

A partir d’avril 2018 :

Chef d’Etat-Major Général Adjoint des Armées

2016 – 2018 : Sous-Chef Soutien de l’Etat-Major Général des Armées

2008 – 2015 : Attaché de Défense près l’Ambassade du Burkina Faso en Ethiopie et auprès de l’Union africaine (UA).

1999 – 2008 : Chef du cabinet militaire de la Présidence du Faso

1995 – 1999 : Aide de camp du Président du Faso

1991 – 1995 : Chef de corps de l’Ecole des Cadres des Forces Armées (ECFA) à Kamboinsé 1989 – 1991 : Chef de corps du 5ème Régiment d’Infanterie Commando (RIC) à Gaoua 1986 – 1989 : Commandant de Brigade et instructeur à l’Académie militaire Georges Namoano (AMGN) à Pô

1985 – 1986 : Commandant de compagnie au Centre national d’entrainement commando (CNEC).

Ecoles, stages et diplômes obtenus 2007 : Brevet d’études militaires supérieures (BEMS), Ecole de guerre (Cameroun).

1996 : Diplôme d’état-major (DEM) (Sénégal).

1991 : Certificat du cours de perfectionnement des officiers subalternes (CPOS) (Burkina). 1988 : Certificat de l’Ecole d’application de l’infanterie (EAI), option Troupes aéroportées (TAP) (France) 1985 : Diplôme de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (ESM), filière Sciences de l’homme et de la société : Stratégies et relations internationales, (France). 1982 : du Cycle Préparatoire aux Grandes Ecoles Militaires (CPGEM), admission et entrée à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM).

Grades 2012 : Colonel-major 2004 :

Colonel 2000 : Lieutenant-colonel

1996 : Commandant

1991 : Capitaine

1987 : Lieutenant 1984 : Sous-lieutenant Décorations 2018 : Commandeur de l’ordre de l’Etalon.

2016 : Médaille d’honneur des Sapeurs-pompiers avec étoile d’or

2012 : Officier de l’ordre de l’Etalon 2005 : Médaille d’honneur militaire

2004 : Médaille commémorative avec agrafe république démocratique du Congo

2000 : Chevalier de l’ordre national

1990 : Médaille de bronze de l’ordre du mérite du travail de la Révolution démocratique et populaire.