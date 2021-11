Guichet ONEA de Cissin : Du matériel parti en fumée

Un incendie a ravagé, hier mardi 9 novembre 2021, une partie de l’agence ONEA du quartier Cissin de Ouagadougou. Du matériel dont des tuyaux de canalisation entreposés a été consumé par les flammes.

Déclenché aux environs de 13h30, l’incendie a consumé le matériel entreposé dans la cour du guichet ONEA de Cissin à Ouagadougou. Selon plusieurs témoins, l’incendie aurait été provoqué par le feu mis à des ordures et des herbes sèches après un nettoyage de la cour. Des tuyaux de canalisation, des rouleaux de fil de fer et des pneus ont été ainsi ravagés par les flammes. Mais, grâce à une intervention des sapeurs-pompiers, l’incendie, qui avait également touché une partie de la cour, notamment le hangar, a pu être circonscrit et permis d’éviter davantage de dégâts matériels.

Aubin NANA