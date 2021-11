Bilan provisoire de l’attaque d’Inata : 20 morts dont un civil, selon le ministre Maxime Koné

Après l’attaque hier dimanche 14 novembre 2021 du détachement de gendarmerie de Inata, Soum (Sahel), le ministre de la Sécurité, Maxime Koné a annoncé sur les antennes de la télévision nationale, que le bilan provisoire fait état de 20 « décédés dont un civil ».

«Ce matin, le détachement de gendarmerie d’Inata a subi une attaque massive et barbare, une attaque au cours de laquelle, il y a eu des combats avec nos forces qui avec beaucoup de courage, de dignité et d’abnégation ont tenu leur position. Et à l’heure du bilan provisoire, nous enregistrons 20 décédés dont un civil. Nous avons retrouvé à peu près 22 rescapés et le ratissage se poursuit pour retrouver tous les éléments qui étaient engagés dans le combat. Suite à cette attaque, nos forces ont pu prendre pied sur les théâtres des opérations et procédé à un ratissage et repoussé aussi l’ennemi. C’est la présence de ces forces qui nous a permis d’avoir ce bilan provisoire. Mais le travail de ratissage se poursuit quand on connait l’étendue de cet espace.

Je voudrais tout d’abord dire à nos forces combattantes sur le terrain que le gouvernement a une profonde compassion pour ceux qui sont tombés et continue d’apporter des soutiens à tous ceux qui sont en train de combattre actuellement et à tous ceux qui ont été déployés pour faire le ratissage et mettre sous protection nos forces qui sont un peu dispersées dans cet espace. Ce sont des moments difficiles pour la nation. C’est le moment où nous devons nous unir, et chercher la cohésion. C’est le moment où nous devons à l’unisson nous mobiliser derrière nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais aussi rassurer nos concitoyens et concitoyennes que le bilan sera fait de manière exhaustive, sincère parce notre peuple doit savoir toute la vérité sur cette affaire ».

