Axe Ouaga-Kaya: Un convoi militaire français bloqué à l’entrée de Kaya

Ces jeunes portaient le drapeau national et des pancartes avec des écriteaux anti-français « Abas la France », scandaient : « Ici, c’est chez nous. Dégagez ». Malgré des moults médiations du secrétaire général de la région du Centre-Nord, Robert Zoungrana, du Secrétaire général de la Province du Sanmatenga, Laurent Kontog, du représentant du maire de Kaya, des policiers et gendarmes qui escortent le convoi, les manifestants sont restés sereins sur leur position.

« Repartez chez vous », disaient- ils. Pour prouver leur détermination, les populations en furie ont incendié le drapeau français.

Selon des témoins, les citernes de carburant et les remorques transportant des aliments des français auraient rebroussé chemin pour Ouagadougou laissant les chars et les véhicules blindés.

A11h20mn, la gendarmerie et la police nationale étaient face à face avec la foule composée majoritairement des enfants qui entonnaient régulièrement l’hymne national en acclamant les FDS burkinabè. Les chars et blindés des français ont pris individuellement position dans tous les sens avec la peur et le désespoir qui se lisent sur leur visage.

Les pic up de la gendarmerie et de la police nationale sont utilisés comme barrières entre les populations et l’armée française.

S. E/A.B