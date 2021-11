Kaya : les manifestants libèrent deux containers transportant de l’alimentation

Le convoi militaire français en provenance de la Côte d’Ivoire pour le Niger est toujours bloqué à l’entrée de Kaya. Au troisième jour du blocus, les manifestants ont renforcé le dispositif de barrière sur tout le long du péage jusqu’à la sortie de la ville où est stationnée l’armée française. Dans la nuit du vendredi des cars, dix tonnes et des remorques ont contourné les barrières et passé par Malo sur l’axe Kaya-Mané.

Dans la matinée du samedi 20 novembre 2021, la tension monte de plus en plus. Deux containers selon certains témoins, arrivés tôt le matin, ont été saisis par les manifestants. A l’intérieur, ce sont des cartons d’aliments contenant des boîtes de sardines, des biscuits, crudités, lait, maïs, boîtes de tomates, etc. Après avoir vandalisé quelques cartons, les containers ont été refermés par les responsables des manifestants. Les deux containers ont été libérés et sont partis sous escorte des militaires et gendarmes

Par ailleurs, un chauffeur d’une des citernes a failli se faire lyncher par les manifestants qui l’ont d’abord déshabillé, parce qu’au moment où ils tentaient d’ouvrir les containers, celui-ci a tenté de se dérober et partir avec son véhicule.

Après les deux containers, les manifestants veulent inspecter tous les véhicules. Alors que les soldats français sont actuellement armés jusqu’aux dents.

Depuis le début des manifestations, des natifs de la localité (commerçants, opérateurs économiques, particuliers…) apportent leur soutien aux manifestants à travers du numéraire, de la nourriture, du thé et des boissons.

Pour les manifestants, ce sont des armes et motos que l’armée française veut aller livrer aux terroristes. Malgré les moults négociations des autorités régionales (gouverneur), chefs du village de Louda, le Naaba Tissé et le chef de canton du Sanmatenga, le Naaba Koom les manifestants sont restés droits dans leurs bottes.

