20e édition des Kundé : Le comité d’organisation prévoit une fête grandiose

Le commissariat général des Kundé a organisé, le vendredi 19 novembre 2021 à Ouagadougou, une conférence de presse. Il s’est agi de faire le point de l’organisation et de présenter les articulations et le plateau artistique de la 20e édition des Kundé qui se tiendra le vendredi 26 novembre prochain dans la capitale burkinabè.

Le commissariat général des Kundé a confirmé la tenue de la 20e édition des trophées de la musique au Burkina Faso pour le 26 novembre 2021 au palais des sports de Ouaga 2000 à partir de 19h30. C’était au cours d’une conférence de presse tenue, le vendredi 19 novembre 2021 à Ouagadougou. Cette cérémonie de récompenses des meilleurs artistes au pays des Hommes intègres, placée sous le parrainage de l’épouse du chef de l’Etat, Sika Kaboré, se tiendra sous le thème : « Résistance et résilience. Le Burkina reste debout ! ». Le menu de l’édition 2021 des Kundé est composé principalement de dîner, de défilé de mode, de prestation d’artistes et de remise de trophées. Le défilé de mode sera assuré par trois stylistes-créatrices à savoir Tina’O, Oum’C et Koro DK Style.

Le commissaire artistique, Papus Zongo, a dévoilé qu’une vingtaine d’artistes seront invités. Ce sont des artistes burkinabè comme Amity Méria, Smarty, Greg, Cheezy, Razben, Audrey, Barack la voix d’or, Faden, Kayawoto, Kansy, Fush Alpha. Des artistes étrangers seront également de la partie. Ce sont Henri Dikongue (Cameroun/France), Thierry Cham (Guadeloupe/France), Defao (RD Congo), Roga Roga (Congo), Vegedream (Côte d’Ivoire/France), Josey (Côte d’Ivoire), Nomcebo (Afrique du Sud) et Innoss’B (RD Congo). 15 trophées Kundé dont dix prix officiels et cinq prix spéciaux seront décernés.

Il y aura également des Kundé d’honneur et d’hommage. Selon le commissaire général des Kundé, Salfo Soré alias Jah Press, tout est fin prêt pour la 20e édition des Kundé. Il a rassuré que des dispositions sont prises sur les plans sécuritaire et sanitaire pour donner plus de quiétude aux invités. « Au regard du contexte sécuritaire, nous avons placé cette édition sous le signe de la résistance et de la résilience du peuple burkinabè pour montrer que le Burkina reste toujours debout parce qu’il faut continuer à vivre.

Nous nous mettons dans la même veine que le FESPACO et le Tour du Faso qui ont mis beaucoup de baume au cœur des Burkinabè. Nous pensons que ces Kundé vont donner un peu plus d’espoir aux populations », a expliqué M. Soré.

L’édition 2021 ne sera pas au rabais

Pour lui, ces Kundé ne seront pas au rabais. Au contraire, il a promis de tenir la dragée haute.Pour ce faire, a-t-il soutenu, l’édition 2021 connaitra des innovations majeures. Il s’agit notamment de l’after- Kundé, du village Kundé et des créations dédiées aux Forces de défense et de sécurité (FDS). L’after-Kundé est un concert qui aura lieu dans la soirée du 27 novembre 2021 au palais des sports de Ouaga 2000 et réunira des artistes comme Vegedream, Josey, Kerozen, Innoss’B, Nomcebo et cinq lauréats des Kundé 2021. Les tickets sont disponibles au commissariat général des Kundé au prix de 2000, 5000 et 10 000 F CFA.

En ce qui concerne le village Kundé, il s’agit d’animation, de prestation d’artistes et d’espace maquis qui se tiendront dans la matinée du 27 novembre 2021 à partir de 8h dans la cour du palais des sports de Ouaga 2000. Ce village est gratuit et ouvert à la population. Pour le Kundé du public, le ‘’ voting sms ’’ Orange a déjà démarré. Il faut envoyer K1 au 424 pour voter Amzy, K2 au 424 pour voter Cisby, K3 au 424 pour voter Dez Altino, K4 au 424 pour voter Donsharp de Batoro et K5 au 424 pour voter Imilo Le Chanceux.

Kowoma Marc DOH