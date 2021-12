Altitude Nahouri : La 13e édition prévue pour le 12 décembre

Le comité d’organisation de la 13e édition du semi-marathon ‘’Altitude Nahouri’’ a échangé avec les journalistes, le mercredi 1er décembre 2021 sur les détails de l’évènement, placé sous le thème : Cohésion militaires-civils.

La course de fond et d’ascension du Pic Nahouri dénommée ‘’ Altitude Nahouri ’’ aura lieu cette année, le dimanche 12 décembre à Pô et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 décembre. Ce sont entre autres détails partagés avec la presse, le mercredi 1er décembre 2021 à Ouagadougou, par le comité d’organisation lors d’une conférence de presse.

Les prétendants à la succession du Marocain Khali Lablaq, 300 environ, auront à boucler le même circuit de 21 km plus 447 mètres de hauteur. Dans la sous-région, a précisé le promoteur Ouezzin Louis Oulon, on attend la Côte d’Ivoire, le Togo, le Mali, le Bénin, le Niger mais aussi le Kenya et le Cameroun. Les représentants marocains, eux, ne seront pas de la partie du fait de la fermeture de leurs frontières. L’édition 2021 connait des difficultés principalement d’ordre financier, obligeant les organisateurs à revoir à la baisse la valeur du premier prix. En revanche, l’innovation consistera à primer les 15 premiers.

Ainsi le 1er repartira avec 700 mille FCFA. Le 2e et le 3e auront respectivement 500 mille FCFA et 350 mille FCFA. 250 mille FCFA seront pour le 4e tandis que le 5e aura 150 mille FCFA. Le 13e sera récompensé de 15 mille FCFA et les 14e et 15e de 10 mille FCFA chacun. « Cet esprit parce que nous avons estimé que pour avoir fait cette distance, il parait difficile de ne s’occuper que des dix premiers.

Et si d’ici le jour J les démarches que nous entretenons aboutissent, nous pourrons revoir certaines choses », a indiqué le promoteur. L’évènement est placé sous le patronage du Président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé et sous le parrainage du ministre chargé de la Défense nationale et des Anciens combattants, Barthélemy Simporé.

Voro KORAHIRE