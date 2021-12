Opération de sécurisation : l’armée déployée dans la zone de You/ Loroum, des vivres escortés à Mansila

Les Forces Armées Nationales poursuivent les opérations de sécurisation du territoire national à travers les acti­vités menées au sein des Groupements de Forces. Elles conduisent également des activités de soutien au dévelop­pement au profit des structures de l’Etat, de structures privées,ainsi que des activités au profit des populations. Point de situation hebdomadaire des opérations de sécurisation (20 au 26 décembre 2021), se présente ci-dessous.

GROUPEMENT DE SECURISATION DU SECTEUR NORD

20 décembre 2021: Les Forces Armées Nationales ont assuré une escorte terrestre de vivres au profit des populations de MANSILA (Province du Yagha, région du Sahel). Organisée en coordination avec le ministère de l’action humanitaire, cette mission vise à venir en aide aux populations victimes du terrorisme.

Sur le chemin retour de cette mission, un engin explosif im­provisé a explosé au passage d’une moto du convoi causant la mort d’un soldat.

23 décembre 2021: Des unités du Groupement ont été déployées dans la zone de You (Province du Loroum, région du nord), suite à l’attaque contre des VDP et des civils. Ce déploiement a permis de sécuriser la zone et d’évacuer les corps des victimes.

24 décembre 2021: Un véhicule d’une patrouille a sauté sur un engin explosif improvisé entre Djibo et Bourzan­ga. Bilan: 02 militaires tombés et 04 autres blessés.

26 décembre 2021: Des individus armés ont saccagé la Brigade de Gendarmerie de Seytenga (Province du Séno, région du Sahel) causant d’importants dégâts matériels. Des renforts ont été déployés dans la zone pour retrouver les assaillants. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée.

GROUPEMENT DE SECURISATION DU SECTEUR OUEST ET SUD

20 décembre 2021: Un engin explosif explosif improvisé a été découvert et détruit par le détachement de Dji­basso lors d’une mission de reconnaissance dans la province de la Kossi.

23 décembre 2021: Un accrochage a eu lieu entre une patrouille mixte GARSI-Armée de Terre et un groupe d’individus armés à hauteur du village de SABERE-SORO (Commune de Toéni, province du Sourou). Bilan: 10 soldats toujours recherchés et des dégâts matériels enregistrés. Côté ennemi, plusieurs terroristes ont été abattus. Les opérations de recherche et de sécurisation se poursuivent dans la zone.

AUTRES ACTIVITES

– Le Ministre des Armées et des Anciens Combattants a séjour­né dans plusieurs détachements militaires dans la région de l’Est les 24 et 25 décembre à l’occasion du réveillon de Noël. A Fada, Pama et Diapaga, le Général de brigade Aimé Barthélé­my SIMPORE a galvanisé les unités et exhorté les Hommes à s’engager sans réserve pour faire reculer l’ennemi.

– Le commandant du Groupement Central des Armées, nou­vellement nommé, s’est rendu à Sollé et Arbinba le mercre­di 22 décembre 2021 pour encourager les Hommes et faire le point des difficultés rencontrées par les unités.

– Dans tous les groupements de forces, sécurisation de marchés et de lieux de cultes

– Sécurisation des travaux de bitumage de l’axe Dori-Gorom

– Escortes au profit de structures étatiques et de structures pri­vées dans les différents groupements de force.