Banfora : Arrêté grâce à un dépôt Orange money

Kantigui a appris qu’une unité spéciale de la police nationale de Bobo-Dioulasso a mis la main sur des présumés braqueurs dans la ville de Banfora. Comme le dirait l’autre, les TIC sont un couteau à double tranchant.

En effet, elles peuvent vous faire du bien tout comme elles peuvent vous compromettre d’autant plus que leur utilisation laisse toujours des traces. Aux dires de l’informateur de Kantigui, le coup de filet de la police a été rendu possible grâce aux relevés de téléphones portables.

Il a été rapporté à Kantigui que sur l’axe Banfora-Sidéradougou, M. A. a été braqué par des bandits qui voulaient lui prendre de l’argent. Mais l’infortuné n’en disposait pas. Sous la menace et sentant sa mort toute proche avec le pistolet braqué sous la tempe, la victime a eu le réflexe de se rappeler qu’il avait une somme de 500 mille F CFA dans son compte mobile.

Il propose l’argent aux braqueurs qui lui intiment l’ordre de le transférer sur le compte de leur acolyte qui réside à Banfora. M. A. s’exécute avec empressement et les bandits le laissent sain et sauf. Aussitôt arrivé à destination, il va déposer plainte contre x avec les traces de transfert des 500 000 F CFA.

De fil en aiguille, les enquêteurs, en provenance de Sya, débarquent à Banfora et mettent le grappin sur le complice qui est propriétaire et gérant d’une boutique de transfert d’argent et de vente de téléphones portables dans un quartier périphérique de la ville. Kantigui a été informé par sa source qu’il a été menotté sur-le-champ et conduit chez lui à la maison et au domicile de son petit frère pour des perquisitions.

Les flics auraient retrouvé, lors de cette descente, des téléphones portables volés. En attendant de connaitre la suite qui sera donnée à cette affaire, Kantigui se réjouit du dénouement de cette affaire qui permettra de mettre hors d’état de nuire ces malfaiteurs.

Salle polyvalente de Gaoua : Un dépotoir à ciel ouvert

A l’occasion de la célébration tournante de la fête de l’indépendance du 11-Décembre, de nombreuses infrastructures sont réalisées dans les villes hôtes, dont les salles polyvalentes. De passage à Gaoua, la cité du Bafuji, c’est avec consternation que Kantigui a constaté la formation d’un dépotoir devant la salle polyvalente de cette ville. En effet, l’infrastructure accueille de nombreuses cérémonies avec pour conséquence la production de déchets.

Ce qui a écœuré Kantigui c’est que les gestionnaires, au lieu de mettre en place un système de collecte, préfèrent déverser les ordures en face de l’infrastructure. Avec l’harmattan, les débris, notamment plastiques s’éparpillent dans la nature. Kantigui se souvient qu’en avril dernier, lors de l’opération Coup de balai dans la région du Sud-Ouest, le gouverneur, Emmanuel Zongo, avait appelé chaque citoyen à assainir de façon permanente son cadre de vie.Les gestionnaires de la salle polyvalente et la mairie de Gaoua gagneraient donc à mettre en place des bacs à ordures pour une meilleure gestion des déchets.

Sita Sangaré retire sa plainte contre la FBF et son porte-parole

Kantigui a ouï dire que le différend, né depuis le 21 décembre 2021, entre le Colonel-Major Sita Sangaré et la Fédération burkinabè de football est clos. L’ancien président de la fédération a en effet décidé, hier mardi 28 décembre, de retirer la plainte pour diffamation qu’il avait déposée vendredi dernier contre l’actuel président de la FBF, Lazare Banssé et son porte-parole Antoine Battiono, à la suite d’un communiqué publié le 21 décembre, passé par l’instance dirigeante du football burkinabè.Kantigui rappelle que sur les réseaux sociaux, le mardi 21 décembre 2021, une information devenue rapidement virale sur la toile, avait révélé que le Colonel-Major Sita Sangaré, membre du comité exécutif de la CAF aurait, lors d’une réunion extraordinaire par visioconférence, le 19 décembre 2021, à Doha au Qatar, a voté pour le report de la CAN 2021 qui doit se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

Dans la foulée, la FBF publie un communiqué dans lequel elle indique qu’elle «n’est associée d’aucune manière à cette prise de position qui n’engage que son auteur ». Aussi, la FBF a indiqué se démarquer de manière ferme et résolue, d’un report de la CAN Cameroun 2021. Or, l’ancien président de la FBF rejette ces accusations en soulignant que la réunion n’avait pas pour objet un quelconque vote, mais plutôt d’ouvrir un débat afin de savoir si la situation de la COVID-19 permettait la tenue de la CAN aux dates prévues.

Alors, il décide d’assigner en justice, le 24 décembre 2021 le président de la FBF et le journaliste Antoine Battiono. L’assignation à comparaître était prévue pour le 4 janvier 2022. Kantigui se réjouit du dénouement heureux de cette affaire qui allait à coup sûr détériorer le climat au sein du sport roi au Burkina Faso. Le timing n’était pas propice à de quelconques bisbilles entre ces acteurs importants de notre football, surtout que les Etalons prendront part dans quelques jours à la 33e édition de la CAN au Cameroun.

Kantigui souligne que cette issue heureuse a été possible grâce à la prompte médiation initiée par le nouveau ministre en charge des sports, Mathias Tankoano et le président du Comité national olympique et des sports burkinabè, Jean Yaméogo. La FBF a ainsi présenté ses excuses au Colonel-Major Sita Sangaré à travers un communiqué publié lundi passé.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com