Master class de l’ISTIC sur les spéciaux : La DCM partage l’expérience des Editions Sidwaya 

Dans le cadre de ses activités de la première phase des Master class 2022, l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) a initié une conférence publique, ce vendredi 25 février 2022 au sein de l’institut.

La rencontre a porté sur le thème : « Partage d’expériences sur l’édition, l’impression et la distribution des spéciaux réalisés par certaines rédactions au Burkina ». Pour ce faire, c’est la directrice commerciale et marketing des Editions Sidwaya, Assetou Badoh/Guiré et du directeur de publication de l’Economiste du Faso, Abdoulaye Tao, qui ont été désignés pour partager leurs expériences avec les apprenants.

Mme Badoh a tenu d’abord à remercier les organisateurs pour le choix porté sur sa structure. Ensuite elle a fait une communication sur les spéciaux réalisés par la Maison commune. A ce titre, elle a expliqué que les spéciaux entrent dans le cadre des axes stratégiques pour la mobilisation des ressources financières de Sidwaya. En plus, ils visent à accompagner l’Etat dans sa politique de développement et à promouvoir l’image et la notoriété du journal de tous les Burkinabè.

Au nombre des spéciaux réalisés, on peut citer, entre autres, les spéciaux du TAC, de la Journée du paysan, du 11-Décembre et de la Coopération Chine-Burkina Faso. Quant à M. Tao, après une brève présentation de son journal, il a tenu à partager son expérience sur les réalités de la presse écrite au Burkina Faso.

Il s’agit notamment des difficultés liées à a commercialisation des espaces publicitaires et au problème d’écoulement des journaux. Cette rencontre a été également une occasion pour les stagiaires de l’ISTIC d’avoir des réponses à leurs préoccupations.

